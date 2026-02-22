Μπλόκο και για τον ΠΑΟΚ στη Λάρισα 1-1 από τη μεταμορφωμένη ΑΕΛ Novibet

Ο ΠΑΟΚ έγινε άλλη μια ομάδα που βρίσκει… μπλόκο στη Λάρισα και η AEL Novibet κράτησε τον «δικέφαλο του βορρά» στο 1-1, προκαλώντας του νέο πλήγμα στο κυνήγι της κορυφής.

Στο... μυαλό του κόουτς:

Ο Σάββας Παντελίδης παρέταξε την ΑΕΛ Novibet με σύστημα 3-4-3, επιλέγοντας την ίδια ενδεκάδα με αυτή που είχε χρησιμοποιήσει στο ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό. Κάτω από την εστία ξεκίνησε ο Αναγνωστόπουλος, με τους Μπατουμπινσιγκά, Φερίγκρα και Ηλιάδη να αποτελούν την τριάδα των στόπερ. Σε ρόλο φουλ-μπακ αγωνίστηκαν οι Μασόν και Όλαφσον, με τους Ναόρ και Ατανάσοφ να αποτελούν το δίδυμο στα χαφ. Στην κορυφή της επίθεσης ξεκίνησε ο Σαγάλ, με τους Σίστο και Τούμπτα να παίζουν πιο πίσω του.

Από την άλλη, ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε το κλασικό 4-2-3-1 για τον «δικέφαλο του βορρά». Στα γκολπόστ βρέθηκε ο Παβλένκα, ο οποίος είχε μπροστά του από τα δεξιά προς τα αριστερά τους Σάντσες, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα να αποτελούν την τετράδα της άμυνας. Οι Οζντόεφ και Ζαφείρης ξεκίνησαν στον άξονα, την ώρα όπου οι Ζίβκοβιτς και Χατσίδης αγωνίστηκαν στις δύο πτέρυγες, με τον Τάισον να παίζει ξανά στο «10», πίσω από τον μοναδικό προωθημένο, Γιακουμάκη.



Το ματς:

Αναγνωριστικά ήταν τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει την κατοχή από το ξεκίνημα κιόλας του αγώνα και να προσπαθεί με αργό build up να «χτίσει» επιθέσεις από πίσω, την ώρα όπου η ΑΕΛ Novibet γύρισε μερικά μέτρα πίσω στον αγωνιστικό χώρο, ούσα τακτοποιημένη και οργανωμένη στο ανασταλτικό κομμάτι. Οι Θεσσαλονικείς ευτύχησαν να ανοίξουν το σκορ στην πρώτη φάση του ματς, όταν στο 14ο λεπτό μετά από υπέροχη μπαλιά του Μιχαηλίδη στην πλάτη της άμυνας, ο Γιακουμάκης γύρισε με δύναμη την μπάλα από τα αριστερά, με τον Αναγνωστόπουλο να κάνει επαφή με την μπάλα, προτού ο Χατσίδης - που είχε κάνει προβολή - βρει την μπάλα με το στήθος (!) και στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.



Παρά το γεγονός πως οι γηπεδούχοι μετά το γκολ που δέχθηκαν άρχισαν σιγά-σιγά να ανεβάζουν τις γραμμές τους και να επιδιώκουν να κρατήσουν περισσότερο την μπάλα στα πόδια τους, ο ρυθμός του αγώνα δεν άλλαξε ιδιαίτερα. Χαρακτηριστικό ήταν πως η δεύτερη τελική του ματς ήρθε στο 25' με το σουτ του Σάντσες να περνά πάνω από την εστία της ΑΕΛ. Από εκείνο το σημείο και μέχρι την ανάπαυλα, το παιχνίδι απέκτησε ξέφρενο ρυθμό με τις δύο ομάδες να φτιάχνουν φάσεις και να απειλούν με αξιώσεις.

Η ΑΕΛ κατέγραψε την πρώτη της τελική με σουτ του Σαγάλ στο 26ο λεπτό, για να ακολουθήσει μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Γιακουμάκη από κοντά - πιθανός να ήταν σε θέση οφσάιντ - πέντε λεπτά αργότερα. Στο 37', ο «δικέφαλος του βορρά» άγγιξε το 2-0 με τον Γιακουμάκη να γίνεται αποδέκτης της μπάλας έξω από την περιοχή, και να πιάνει ένα στατικό σουτ, το οποίο και πέρασε ελάχιστα δίπλα από το αριστερό δοκάρι της ΑΕΛ. Δευτερόλεπτα αργότερα και σε φάση τρανζίσιον, οι «βυσσινί» σπατάλησαν και εκείνοι μια τεράστια ευκαιρία, με τον Σίστο να κοντρολάρει και να σουτάρει στην κίνηση μέσα από την περιοχή έπειτα από πάσα του Τούπτα και την μπάλα να περνά λίγο δίπλα από την εστία του Παβλένκα!



Στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου, αμφότερες οι ομάδες κατέγραψαν από μία ακόμη καλή στιγμή, με τον ΠΑΟΚ στο 40' να απειλεί ξανά με τον Γιακουμάκη με ένα δύσκολο σουτ από πλάγια θέση και την ΑΕΛ Novibet να βλέπει δύο λεπτά αργότερα τον Παβλένκα με υπερένταση να παίρνει την... μπουκιά προ του Σαγάλ από το γύρισμα του Τούπτα. Στην εν λόγω φάση, ο κίπερ του ΠΑΟΚ τραυματίστηκε αφού ήρθε σε επαφή με τον Σαγάλ, με αποτέλεσμα να αντικατασταθεί στο ημίχρονο και τη θέση του να παίρνει ο Τσιφτσής.

Το δεύτερο 45λεπτο ξεκίνησε όπως και το πρώτο. Ο ρυθμός ήταν σχετικά αργός, με τον ΠΑΟΚ να έχει την κατοχή της μπάλας και την ΑΕΛ Novibet να προσπαθεί όσο το δυνατόν περισσότερο να πιέσει και να βρει χώρος, με την πρώτη ευκαιρία να έρχεται στο 59ο λεπτό με το σουτ στη κίνηση του Μπάμπα από αρκετά πλάγια θέση. Στο 60' ο Γκαέλ Κακουτά πέρασε στον αγωνιστικό χώρο, πραγματοποιώντας έτσι το ντεμπούτο του με τα «βυσσινί», κάνοντας αισθητή την παρουσία του αμέσως! Συγκεκριμένα, δύο λεπτά αργότερα, ο 34χρονος πολύπειρος Κονγκολέζος εκτέλεσε ένα φάουλ σε καλό σημείο, με την μπάλα να πηγαίνει στον Σαγάλ, ο οποίος με πανέμορφο σουτ μέσα από την περιοχή και ενώ είχε αρχικώς πλάτη στην αντίπαλη εστία, να νικά τον Τσιφτσή και να γράφει το 1-1!



Ένα τέρμα που ανέβασε κατακόρυφα την ψυχολογία των γηπεδούχων, οι οποίοι και για το επόμενο δεκάλεπτο πατούσαν πολύ καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο σε σχέση με τους Θεσσαλονικείς. Έλλειψη επιλογών μεσοεπιθετικά, ο Ραζβάν Λουτσέσκου έριξε στον αγωνιστικό χώρο τον Γερεμέγεφ αντί του Χατσίδη στο 68ο λεπτό, με τους φιλοξενούμενους να παίζουν με δύο φορ. Η «απάντηση» των φιλοξενούμενων στο γκολ της ΑΕΛ ήρθε στο 76ο λεπτό με τον Γερεμέγεφ να πλασάρει παράλληλα με την εστία από γύρισμα του Καμαρά. Όσο περνούσε η ώρα, ο ΠΑΟΚ ανέβαζε την πίεσή του προς την αντίπαλη περιοχή, κυγηγώντας ένα γκολ που θα του έδινε εκ νέου το προβάδισμα, την ίδια στιγμή όπου οι «βυσσινί» αποτελούσαν μια διαρκή απειλή, αφού έβρισκαν χώρους στο εμπρός μέρος του γηπέδου.

Από μια τέτοια στιγμή, η ΑΕΛ Novibet άγγιξε την ανατροπή στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Τσιφτσής βγήκε από την εστία του και έχασε τη φάση, με τον Κακουτά να γίνεται αποδέκτης της μπάλας και να πλασάρει άουτ έξω από τη περιοχή προ κενής εστίας! Τρία λεπτά αργότερα, οι γηπεδούχοι βρήκαν δίχτυα με γκολ του Μούργου, ένα τέρμα που ακυρώθηκε στη συνέχεια για χέρι του σκόρερ, μετά από έλεγχο του VAR από τον ρέφερι, Τσιμεντερίδη.

MVP: Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Άνχελο Σαγάλ, καθώς πέρα από το τέρμα που πέτυχε για το 1-1 της ΑΕΛ Novibet, ήταν μέσα σε αρκετές φάσεις των γηπεδούχων.

Η σφυρίχτρα: Ο Τσιμεντερίδης δεν είχε πολλές δύσκολες φάσεις να διαχειριστεί, με εξαίρεση το ακυρωθέν τέρμα του Μούργου στο φινάλε. Φάση στην οποία άφησε το ματς να εξελιχθεί με τον VARίστα, Κουμπαράκη να τον καλεί να δει τη φάση μόνος του. Το VAR πάντως είχε αρκετή δουλειά, όπως και στο 0-1 του ΠΑΟΚ.

Οι ενδεκάδες του αγώνα:

ΑΕΛ Novibet (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Φερίγκρα, Μπατουμπινσιγκά, Ηλιάδης, Μασόν, Ναόρ, Ατανάσοφ, Όλαφσον, Τούπτα, Σίστο (59' Κακουτά), Σαγάλ (82' Μούργος).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα (46' Τσιφτσής), Σάντσες (86' Κένι), Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ (67' Καμαρά), Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Χατσίδης (67' Γερεμέγεφ), Γιακουμάκης.

