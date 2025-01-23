Λογαριασμός
ΑΕΚ: Το Σάββατο η κηδεία του Ανδρέα Σταματιάδη

Την ημέρα και την ώρα που οι φίλοι της ΑΕΚ θα μπορέσουν ν’ αποχαιρετήσουν την εμβληματική μορφή του συλλόγου γνωστοποίησε η «Ένωση»

Ανδρέας Σταματιάδης

Το τελευταίο «αντίο» στον Ανδρέα Σταματιάδη θα πει το Σάββατο η οικογένεια της ΑΕΚ.

Η σχετική ενημέρωση της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ για την κηδεία του εμβληματικού παλαιμάχου αναφέρει:

«Η οικογένεια της ΑΕΚ θα αποχαιρετήσει τον Ανδρέα Σταματιάδη το Σάββατο 25 Ιανουαρίου.

Η σορός του θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νέα Φιλαδέλφεια, απέναντι από την OPAP ARENA, στις 9.30 το πρωί, ώστε οι φίλοι της ΑΕΚ και ο απλός κόσμος να του απευθύνουν το ύστατο χαίρε και να συλλυπηθούν τους οικείους του.

Η εξόδιος ακολουθία θα αρχίσει στις 10.30 και η ταφή θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά στο Κοιμητήριο Μελισσίων».

