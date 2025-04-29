Μετά το μαζικό black out της Δευτέρας στην Ισπανία, με αποτέλεσμα την αναβολή όλης της δράσης της ημέρας, οι αγώνες αρχίζουν ξανά την Τρίτη στο Open της Μαδρίτης.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν πως οι πόρτες του Caja Magica θα ανοίξουν στις 12:00 (11:00 τοπική), με τους αγώνες να ξεκινούν στις 13:00 (12:00 τοπική).

Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη θα αγωνιστούν νωρίς το απόγευμα σε Manolo Santana και Arantxa Sanchez Stadium, αντιμετωπίζοντας τους φορμαρισμένους Λορέντσο Μουζέτι και Ελίνα Σβιτολίνα αντίστοιχα.

Η ακριβής ώρα έναρξης των αγώνων τους θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των αναμετρήσεων που θα προηγηθούν.

