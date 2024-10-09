ΟΠΑΠ GAME TIME: Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης αποκαλύπτει το προαίσθημά του για το ματς με την Αγγλία

Η Εθνική Ομάδα αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης (21:45) την Αγγλία σε έναν «ναό» του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, το θρυλικό Wembley.

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, ένας από τους πιο ταλαντούχους αμυντικούς της Ευρώπης, φιλοξενείται στο ΟΠΑΠ Game Time και μιλάει για το προαίσθημά του ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης του Nations League, τον αγαπημένο του παίκτη από την Εθνική ομάδα αλλά και τις πρώτες του μέρες στην Bundesliga και τη Βόλφσμπουργκ.

Η εκπομπή πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο της Εθνικής Ομάδας και η Μαρία Ζαφειράτου αντιμετώπισε τον άσο της Εθνικής μας ομάδας στο παραδοσιακό ξύλινο «ποδοσφαιράκι».

Το αποτέλεσμα, ίσως σας εκπλήξει!

Δείτε την εκπομπή εδώ:

Πηγή: skai.gr

