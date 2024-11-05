Λογαριασμός
Οπαδός των Ντένβερ Νάγκετς… ξέφυγε πανηγυρίζοντας και έγινε viral - Δείτε βίντεο

Υπερενθουσιώδης αποδείχτηκε μια γυναίκα φίλη των Ντένβερ Νάγκετς που πανηγύρισε με έναν όχι και τόσο συνηθισμένο τρόπο τη νίκη επί των Γιούτα Τζαζ, με αποτέλεσμα να… ρίξει το internet

Ντένβερ Νάγκετς NBA

Οι Ντένβερ Νάγκετς επικράτησαν των Γιούτα Τζαζ, τα ξημερώματα της Κυριακής στο NBA με το εντυπωσιακό 129-103. Ωστόσο, τα φώτα της δημοσιότητα στράφηκαν μακριά από τον Νίκολα Γιόκιτς και τους συμπαίκτες του…

Στις κερκίδες της «Ball Arena» για την ακρίβεια, εκεί όπου μια γυναίκα οπαδός των γηπεδούχων φρόντισε να στήσει την δική της «παράσταση», στο πλαίσιο των πανηγυρισμών.

Βέβαια, η κατάσταση… ξέφυγε από ένα σημείο και μετά, με την εν λόγω αντίδραση να γίνεται viral, σε σημείο που το επίμαχο video να έχει παρακολουθηθεί στο Χ από περισσότερους από 10,4 εκατομμύρια χρήστες!

Δείτε το και εσείς:

Πηγή: sport-fm.gr

