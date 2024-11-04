Γιάννης Ιωαννίδης: Παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη η βιογραφία του

Το «Γεννημένος νικητής», με την υπογραφή των Δημήτρη Καρύδα, Βασίλη Σκουντή, από τις εκδόσεις «Ψυχογιός», ''άνοιξε'' τις σελίδες του στον μπασκετικό, και όχι μόνο, κόσμο που παραβρέθηκε στην εκδήλωση, θυμίζοντας στους παλιούς και μαθαίνοντας στους νέους ποιος ήταν ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο οποίος απεβίωσε στις 4 Οκτωβρίου του 2023.



Στο πάνελ της παρουσίασης του βιβλίου ήταν οι συγγραφείς του έργου, η κόρη του Γιάννη Ιωαννίδη, Ελένη-Θεοδώρα, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, ο προπονητής, Βαγγέλης Αλεξανδρής, ενώ με συνέντευξή του συμμετείχε στη διαδικασία ο Νίκος Γκάλης.

Παρόντες στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων ήταν ο πρόεδρος της ΚΑΕ Άρης, Χάρης Παπαγεωργίου, με τον προπονητή, Γιάννη Καστρίτη και τους καλαθοσφαιριστές της ομάδας, Λευτέρη Μποχωρίδη, Γιώργο Γκιουζέλη, Μάνο Χατζηδάκη, Τηλέμαχο Βησσαρίου, οτης εθνικής ομάδας, Νίκος Ζήσης, παλιοί παράγοντες και αθλητές του Άρη, η αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Βούλα Πατουλίδου, η αντιδήμαρχος αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, Κούλα Γιαννακίδου, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Μεγάρου Μουσικής, Χρίστος Γαλιλαίας, ο οποίος εκφράστηκε για τον Γιάννη Ιωαννίδη με εμφανή συναισθηματική φόρτιση.Στη σημαντική συμβολή, δε, για τη δημιουργία του βιβλίου, της συζύγου του Γιάννη Ιωαννίδη, Γιούλας, εστίασαν οι Δημήτρης Καρύδας, Βασίλης Σκουντής.«Ο ''ξανθός'' ήταν ένας άνθρωπος που δεν ήθελε να χάσει με τίποτα. Θυσίαζε και την υγεία του για να κερδίσει η ομάδα. Ό,τι είχε να σου πει, το έλεγε στο πρόσωπό σου και το εκτίμησα πολύ αυτό. Ήταν και πολύ ευαίσθητος ως άνθρωπος. Ήξερε να βγάζει το καλύτερο από τον κάθε παίκτη, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για ένα αθλητή. Αγαπούσε πολύ το μπάσκετ», ανέφερε, ανάμεσα σε άλλη, ο Νίκος Γκάλης.«Ήταν άλλος άνθρωπος στο γήπεδο, άλλος στο σπίτι. Τον δυναμισμό τον είχε και το σπίτι. Μπορεί να μάλωνες μαζί του, μετά από μια ώρα, όμως, δεν έδινε σημασία. Είχε επιμονή, πείσμα, στοιχεία που τα έχω και εγώ. Τον τελευταίο χρόνο κατάλαβα το μέγεθός του. Αυτό που έλεγε συνεχώς, ως οδηγό ζωής, ήταν να μη σκύβουμε το κεφάλι, πως ό,τι θέλουμε να κατακτήσουμε, να το παλεύουμε», επισήμανε η Ελένη Θεοδώρα Ιωαννίδη.«Τεράστια φυσιογνωμία του ελληνικού, αλλά και του ευρωπαϊκού μπάσκετ ήταν ο Γιάννης Ιωαννίδης. Έγραψε ιστορία με χρυσά γράμματα. Το 1971 με υποδέχτηκε ως συμπαίκτη στον Άρη, με αγκάλιασε, μου έδωσε αγάπη και ''φτερά'' για να παίξω», δήλωσε ο Χάρης Παπαγεωργίου.«Το βιβλίο λέγεται ''Γεννημένος νικητής'', αν ήταν στα χέρια μου θα του έβαζα τίτλο γεννημένος ηγέτης. Σφράγισε με τη ζωή και τη δουλειά του τη Θεσσαλονίκη, τον Άρη, τη δική μας ζωή όταν ήμασταν μικροί αθλητές στον Άρη. Βλέποντας με την ασφάλεια του χρόνου, πλέον, τα πράγματα, είχε δίκιο σε ό,τι ζητούσε, διότι ηγέτης και νικητής γίνεσαι όταν ζητάς τους άλλους να σε ακολουθήσουν. Ήθελε να μπει στην πολιτική και αφού μπήκε νομίζω δεν το απόλαυσε όσο το περίμενε. Έδωσε πολλά στην πολιτική, η μεγάλη αγάπη του, όμως, ήταν το μπάσκετ», ανέφερε ο Μαργαρίτης Σχοινάς.«Ήθελε να γυρίσει στον Άρη και να τον κάνει πρωταθλητή. Δυστυχώς, πριν το κάνει, τον πρόλαβε η αρρώστια. Με σεμνότητα, αξιοπρέπεια αντιμετώπισε η Ελένη-Θεοδώρα την απώλεια του πατέρα της, γεγονός που με εντυπωσίασε», είπε ο Βαγγέλης Αλεξανδρής.«Δεν είμαστε εδώ για να φτιάξουμε ένα φιλολογικό μνημόσυνο. Ο Γιάννης Ιωαννίδης δεν ήταν ματαιόδοξος, ούτε ενδιαφερόταν για την υστεροφημία του. Σημάδεψε τον τόπο μας με τον αθλητισμό και ως άνθρωπος. Εξέφρασε την αλήθεια του με το βιβλίο και απάντησε σε όλα, εκτός από τις πολλές φιλανθρωπίες που έκανε. Για αυτά δεν ήθελε να μιλήσει. Ήταν διχασμένη προσωπικότητα, αντιφατικός, άλλος στο γήπεδο, άλλος άνθρωπος, όμως, εκτός του γηπέδου. Ευαίσθητος, αλλά και ραδιούργος, ο οποίος ήθελε να ζει μέχρι να πεθάνει στο γήπεδο. Είχε φανατικούς φίλους, αλλά και φανατικούς εχθρούς», ήταν κάποια από τα λόγια του Βασίλη Σκουντή.«Το βιβλίο είναι η πνευματική κληρονομιά του Γιάννη Ιωαννίδη. Άφησε το στίγμα του στην ελληνική κοινωνία ο Γιάννης Ιωαννίδης. Στο βιβλίο μας μίλησε για όλα τα πρόσωπα και τα γεγονότα της καριέρας του. Ήταν προσιτός σε όλους, δεν ήταν ο σταρ ο απρόσιτος. Ηταν φιλάνθρωπος», τόνισε ο Δημήτρης Καρύδας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.