Δεν σηκώνουν κεφάλι με τίποτα οι Μπακς. Παίζοντας χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο λόγω τραβήγματος στον προσαγωγό, έχασαν για δεύτερη σερί φορά από τους Καβαλίερς, αυτή τη φορά στο Κλίβελαντ με 116-114. Αυτή ήταν η έκτη σερί ήττα για το Μιλγουόκι, που υποχώρησε στο 1-6, ενώ οι «ιππότες» παρέμειναν η μόνη αήττητη ομάδα στην Ανατολή με 8-0.

Ο Ντάριους Γκάρλαντ είχε 39 πόντους για τους γηπεδούχους με 7/11 τρίποντα, καθώς και το τρίποντο για το 113-111 στα 45’’ πριν το τέλος. Ο Τζάρετ Άλεν πρόσθεσε 14 πόντους, 15 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ο Έβαν Μόμπλεϊ είχε 17 πόντους, ενώ άλλους 14 (με μόλις 5/15 σουτ) είχε ο Ντόνοβαν Μίτσελ, που είχε πετύχει το νικητήριο καλάθι στην εκπνοή του αγώνα στο Μιλγουόκι.

Ο Ντέμιαν Λίλαρντ είχε 36 πόντους με 5/9 τρίποντα αλλά και 8 λάθη για τους Μπακς, ενώ 21 πόντους και 18 ριμπάουντ είχε ο Μπόμπι Πόρτις.

Δωδεκάλεπτα: 35-31, 73-60, 89-91, 116-114

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.