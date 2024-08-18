Φερεντσβάρος και Ουίπεστ κοντραρίστηκαν χθες στο μεγάλο τοπικό ντέρμπι της Βουδαπέστης, με τους οπαδούς της πρώτης να σκαρώνουν μία απίθανη φάρσα σε εκείνους των φιλοξενούμενων.

Είχαν φυτέψει, βλέπετε, καπνογόνα με τα χρώματα του συλλόγου στην κερκίδα όπου θα κάθονταν οι φίλοι της Ουίπεστ, τα οποία άναψαν την ώρα που ήθελαν με τη βοήθεια... τηλεχειριστηρίου.

Δείτε βίντεο:

Yesterday the Hungarian derby between Ferencvaros and Ujpest took place.



Ferencvaros placed a green smoke bomb in the away end and let it off with a remote device from the home end… 💨



A level of shithousery we can all get behind… 🤣

pic.twitter.com/XNKfkE8lCP — Football Away Days (@FBAwayDays) August 18, 2024

Μάλιστα, φρόντισαν να τραβήξουν σε βίντεο την επίμαχη στιγμή, με το κουμπί να πατιέται και τους οπαδούς των φιλοξενούμενων να γεμίζουν ξαφνικά με πράσινους καπνούς...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.