Ασύλληπτο γλέντι οπαδών της Φερεντσβάρος: Άναψαν καπνογόνα στην αντίπαλη κερκίδα με... τηλεχειριστήριο

Οι οπαδοί της Φερεντσβάρος πήγαν σε άλλο επίπεδο την καζούρα, ανάβοντας καπνογόνα στην κερκίδα των φίλών της Ουίπεστ μέσω τηλεχειριστηρίου

Οπαδοί Φερεντσβάρος

Φερεντσβάρος και Ουίπεστ κοντραρίστηκαν χθες στο μεγάλο τοπικό ντέρμπι της Βουδαπέστης, με τους οπαδούς της πρώτης να σκαρώνουν μία απίθανη φάρσα σε εκείνους των φιλοξενούμενων.

Είχαν φυτέψει, βλέπετε, καπνογόνα με τα χρώματα του συλλόγου στην κερκίδα όπου θα κάθονταν οι φίλοι της Ουίπεστ, τα οποία άναψαν την ώρα που ήθελαν με τη βοήθεια... τηλεχειριστηρίου.

Δείτε βίντεο: 

Μάλιστα, φρόντισαν να τραβήξουν σε βίντεο την επίμαχη στιγμή, με το κουμπί να πατιέται και τους οπαδούς των φιλοξενούμενων να γεμίζουν ξαφνικά με πράσινους καπνούς...

