Ο Αστέρας Τρίπολης «υπέγραψε» την πρώτη μεγάλη έκπληξη στη νέα Super League, καθώς νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0 στο κεκλεισμένων των θυρών ΟΑΚΑ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος κι έκανε μία τρομερή εκκίνηση στη νέα Λίγκα απέναντι στους «πράσινους» που κατέβηκαν με εκτεταμένο ροτέισον (9 διαφορετικοί παίκτες σε σχέση με τον προ τριών ημερών αγώνα με τον Άγιαξ) και προβλημάτισαν πολύ με την εικόνα τους. Ο Κρεσπί με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 52’ σημείωσε το μοναδικό γκολ του αγώνα, ενώ ένα λεπτό νωρίτερα αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη ο Ζέκα.

Με μία ενδεκάδα που είχε παίξει ελάχιστες φορές μαζί ακόμη και σε προπονητικά διπλά, ήταν ξεκάθαρο πως στην εκκίνηση του αγώνα ο Παναθηναϊκός είχε μεγάλα «θέματα» στη δημιουργία και στις πλαγιοκοπήσεις, απέναντι σε έναν πολύ καλά οργανωμένο Αστέρα που έψαχνε τις γρήγορες μεταβάσεις για να «χτυπήσει» την άμυνα των «πράσινων».

Στο 15’ ο Μπαρτόλο είχε την πρώτη τελική στο ματς με ένα σουτ που πέρασε άουτ, ενώ στο 18’ από τη σέντρα του Μουνιόθ, ο Άνταμ έπιασε κεφαλιά ελάχιστα άουτ.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό το γκολ του Τετέ από ωραία κούρσα και πάσα του Βαγιαννίδη ακυρώθηκε ως οφσάιντ (μετά κι από έλεγχο του VAR), ενώ στο 27’ ο Μπαρτόλο απείλησε για δεύτερη φορά με πολύ καλό σουτ έξω απ’ την περιοχή, αλλά ο Λοντίγκιν έδειξε έξοχα αντανακλαστικά κι απέκρουσε.

Στο 31’ από πάτημα της μπάλας προς τον Τετέ, ο Βραζιλιάνος έπιασε ένα πολύ καλό σουτ που πέρασε ελάχιστα άουτ, ενώ στο 42’ η υπέροχη σέντρα του Τετέ, βρήκε τον Γερεμέγεφ στη μικρή περιοχή, αλλά η κεφαλιά του Σουηδού φορ έφυγε πάνω από τα δοκάρια.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να πιέζει για το γκολ και στο 44’ από εξαιρετικό γύρισμα του Μαξ, ο Τζούριτσιτς δεν βρήκε «γεμάτα» την μπάλα για να εκτελέσει σωστά τον Παπαδόπουλο.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με αλλαγή στις αριθμητικές ισορροπίες του αγώνα κι όχι μόνο. Στο 51’ ο Άνταμ βρήκε τον Κρεσπί στην πλάτη της «πράσινης» άμυνας με τον Ισπανό να ανατρέπεται απ’ τον Ζέκα, ο οποίος αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη, καθώς ο αντίπαλός του ήταν σε προφανή θέση για γκολ. Ένα λεπτό μετά (52’) ο Κρεσπί εκτέλεσε απευθείας το φάουλ, ο Λοντίγκιν δεν έδιωξε σταθερά με την μπάλα να παίρνει «μέσα» το χέρι του και να καταλήγει στα δίχτυα για το 1-0 υπέρ της ομάδας της Αρκαδίας.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αντιδράσει μετά το σε βάρος του γκολ, «πατώντας» ξανά στην περιοχή του Αστέρα στο 58’ με το πλασέ του Τετέ που μπλόκαρε ο Παπαδόπουλος, ενώ στο 63’ ακυρώθηκε τέρμα του Κρεσπί ως οφσάιντ του Καλτσά στην εκκίνηση της φάσης.

Στο 73’ ο Αστέρας είχε άλλη μία τελική με τον Καλτσά που έφυγε πάνω απ’ τα δοκάρια, ενώ στο 84’ ένα σουτ του Βαγιαννίδη πέρασε άουτ χωρίς να ανησυχήσει τον Παπαδόπουλο στην τελευταία καλή στιγμή του αγώνα.

Διαιτητής: Τάσος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Κίτρινες: 61’ Βαγιαννίδης, 75’ Μπακασέτας, 76’ Μαξίμοβιτς - 30’ Μουνιόθ, 41’ Άνταμ, 45’+1’ Καστάνιο

Αποβολές: 51’ Ζέκα

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ντιέγκο Αλόνσο): Λοντίγκιν, Βαγιαννίδης, Σένκεφελντ, Αράο (60’ Γεντβάι), Μαξ (80’ Μλαντένοβιτς), Ζέκα, Μαξίμοβιτς, Βιλένα (60’ Μπακασέτας), Τετέ (69’ Μαντσίνι) Τζούριτσιτς (60’ Ιωαννίδης), Γερεμέγεφ.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Ν. Παπαδόπουλος, Ρούμπεν Γκαρσία, Αλάγκμπε, Καστάνιο, Χουχούμης, Γιαμπλόνσκι (82’ Τζανδάρης), Μπαρτόλο (90’+2’ Ζουγλής) Καλτσάς, Μουνιόθ (74’ Ρέτζιτς), Κρεσπί (90’+2’ Άλβαρες), Άνταμ (74’ Μάντζης).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.