Κέντρικ Ναν: Πήγε την πανάκριβη Porsche του σε... πλυντήριο αυτοκινήτων – Δείτε βίντεο

Ο MVP της Ευρωλίγκας, και κορυφαίος γκαρντ του Παναθηναϊκού, Κέντρικ Ναν προκάλεσε το ενδιαφέρον όταν εμφανίστηκε με την πανάκριβη Porsche του σε... πλυντήριο αυτοκινήτων. Ο Ναν εμφανίστηκε χαλαρός και φωτογραφήθηκε με προσωπικό του πλυντηρίου που δεν έγινε γνωστό σε ποια περιοχή βρίσκεται.

Υπενθυμίζεται ότι η Porsche αποτελεί δώρο του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την ανανέωση του προηγούμενου συμβολαίου του.

Ο Nunn σκάει με Porche κοντά στο 300.000 για πλύσιμο σε βενζινάδικο....

Ρε Nunn ρε αγόρι μου ?

Σοβαρά τώρα ?#paobc pic.twitter.com/IAVnOn6P6k — El Professor 13 (@George56670974) June 5, 2025

