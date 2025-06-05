Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κέντρικ Ναν: Πήγε την πανάκριβη Porsche του σε... πλυντήριο αυτοκινήτων – Δείτε βίντεο

Υπενθυμίζεται ότι η Porsche αποτελεί δώρο του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την ανανέωση του συμβολαίου του

Κέντρικ Ναν: Πήγε την πανάκριβη Porsche του σε... πλυντήριο αυτοκινήτων – Δείτε βίντεο

Ο MVP της Ευρωλίγκας, και κορυφαίος γκαρντ του Παναθηναϊκού, Κέντρικ Ναν προκάλεσε το ενδιαφέρον όταν εμφανίστηκε με την πανάκριβη Porsche του σε... πλυντήριο αυτοκινήτων. Ο Ναν εμφανίστηκε χαλαρός και φωτογραφήθηκε με προσωπικό του πλυντηρίου που δεν έγινε γνωστό σε ποια περιοχή βρίσκεται.

Υπενθυμίζεται ότι η Porsche αποτελεί δώρο του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την ανανέωση του προηγούμενου συμβολαίου του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κέντρικ Ναν Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark