Ψάχνει αντίδραση κόντρα στην πρωτοπόρο ο Ολυμπιακός!

Δύο εικοσιτετράωρα μετά την εντός έδρας ήττα τους από τη Μονακό, οι Πειραιώτες υποδέχονται στο ΣΕΦ τη Χάποελ Τελ Αβίβ (21:15, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) για την 8η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, θέλοντας να επιστρέψουν στις νίκες.

Στο 4-3 το ρεκόρ των «ερυθρόλευκων», κόντρα στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη δεν βρήκαν ποτέ ρυθμό επιθετικά και γνώρισαν την ήττα με 92-87. Με τους περισσότερους παίκτες της να μην βρίσκονται σε καλό βράδυ και με τον Ντόρσεϊ να μοιάζει σε σημεία του παιχνιδιού σαν να παλεύει μόνος του επιθετικά, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα το πάλεψε μέχρι το φινάλε, αλλά τελικά ηττήθηκε για δεύτερη φορά στην έδρα της. Για την επόμενη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Παρτίζαν (7/11), ενώ θα έχει προηγηθεί η επίσης εντός έδρας, αναμέτρησή του με τον Ηρακλή (2/11, 13:00), για την Stoiximan GBL.

Στα αγωνιστικά, ο Παπανικολάου έχει ξεπεράσει πλήρως τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπώρησαν και παρότι έπαιξε ελάχιστα κόντρα στη Μονακό, βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του προπονητή του. Από την άλλη, εκτός παραμένει ο Φαλ, αλλά και ο Έβανς, ο οποίος πλέον μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

«Προφανώς πρέπει να κάναμε step up αμυντικό, ατομικά και ομαδικά. Ακόμη και κόντρα στη Μονακό, που δεν είχαμε καλό ποσοστό στο τρίποντο, εκτελέσαμε ανοργάνωτα και πήγαμε σε πολύ freelance παιχνίδι, σκοράραμε 88 πόντους. Ακόμη και στην επίθεση πρέπει να αρχίσεις από την πίσω πλευρά του γηπέδου για να βρεις αυτοπεποίθηση, ταχύτητα και ρυθμό. Σε μεγάλο βαθμό, επειδή το ταλέντο περισσεύει στις ομάδες της EuroLeague, αν ο αντίπαλος νιώσει άνετα, το πληρώνεις -όπως συνέβη χθες. Κάναμε ένα video με τους παίκτες και είναι δουλειά μας να τους πείσουμε να κάνουν τα πράγματα που πρέπει, συστηματικά και σχεδόν πάντα», δήλωσε μεταξύ άλλων ενόψει της αποψινής αναμέτρησης ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Από την άλλη, η Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη αποτελεί τη μεγάλη έκπληξη ως τώρα στη φετινή Ευρωλίγκα, ούσα μόνη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 6-1, παρότι είναι αναγκασμένη να δίνει τα εντός έδρας παιχνίδια της στη Σόφια της Βουλγαρίας! Την περασμένη Τετάρτη (29/10) νίκησε και την Παρτίζαν, με 97-84 και έχοντας για κορυφαίους της Μάλκολμ (17π), Οτούρου (14π) και Μπλάκνεϊ (13π), Τζόουνς (12) και Μπράιαντ (11π, 9 ριμπ). Μοναδική της ήττα από τη συμπολίτισσά της Μακάμπι, στην 3η αγωνιστική, ενώ έχει νικήσει επίσης Μπαρτσελόνα, Εφές,Βαλένθια, Παρί και Μονακό!

Ο Ιτούδης συνεχίζει να μην υπολογίζει στις υπηρεσίες των Μαντάρ και Καμπόκλο, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς και είναι εδώ και καιρό εκτός αγωνιστικής δράσης, ενώ αμφίβολη δίνεται η συμμετοχή του Κρις Τζόουνς.

Διαιτητές της αποψινής αναμέτρησης στο ΣΕΦ θα είναι οι Σρέτεν Ράντβιτς (Κροατία), Κάρλος Κορτές (Ισπανία) και Αρτούρας Σούκις (Λιθουανία).

