Όλη η δράση της 9ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος είναι στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Οι μάχες του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου συνεχίζονται και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει τη δράση από όλα τα γήπεδα.

Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από το Σάββατο (01/11) όπου ξεχωρίζει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Άρη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στις 20:00. Νωρίτερα στις 18:00 ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ φιλοξενείται από τον Βόλο και στις 19:30 παίζουν Ατρόμητος-Κηφισιά.

Την Κυριακή (02/11) δεσπόζουν τα παιχνίδια των «δικεφάλων». Στις 19:30 ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Πανσερραϊκό και στις 21:00 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναιτωλικό. Η αυλαία της ημέρας ανοίγει στις 17:30 με την αναμέτρηση Λάρισα-Λεβαδειακός και το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής ολοκληρώνεται την Δευτέρα (03/11) στις 17:00 με το ματς Αστέρας AKTOR-ΟΦΗ.

Όπως πάντα το τρίτο ημίχρονο παίζεται στο στούντιο, με τον απόηχο της ημέρας, ρεπορτάζ και αναλύσεις μέχρι τα μεσάνυχτα που η… μπάλα περνά στους ακροατές.

Ζήσε λεπτό προς λεπτό την ένταση του πρωταθλήματος Ελλάδας στο… γήπεδο του κορυφαίου αθλητικού ραδιοφώνου! Του bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Πηγή: skai.gr

