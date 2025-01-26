Ολυμπιακός: Βασικός ο Ζέλσον στο ντέρμπι - Στον πάγκο ο Κωστούλας

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 20ή αγωνιστική της Stoiximan Super League.



Η ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων» έγινε γνωστή σχεδόν μια ώρα πριν τη σέντρα του μεγάλου ντέρμπι, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να δίνει φανέλα βασικού στον Ζέλσον Μάρτινς, ο οποίος έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε. Ο Βάσκος ξεκινά πίσω από τον Ελ Κααμπί τον Τσικίνιο, ενώ στη δεξιά πλευρά παίζουν οι Κοστίνια, Ροντινέι.



Με διάταξη 4-2-3-1 ο Μεντιλίμπαρ ξεκινά τον Τζολάκη στην εστία και τους Κοστίνια, Ρέτσο, Κάρμο, Ορτέγκα στην άμυνα. Ο Έσε επανέρχεται στον άξονα στο πλάι του Μουζακίτη, οι Ροντινέι-Ζέλσον στα «φτερά» και ο Τσικίνιο πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Ελ Κααμπί.



Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης – Κοστίνια, Ρέτσος, Κάρμο, Ορτέγκα – Έσε, Μουζακίτης – Ροντινέι, Τσικίνιο, Ζέλσον – Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panathinaikos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #OLYPAO #slgr pic.twitter.com/YOLxvHNkXt January 26, 2025

