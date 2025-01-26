Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Το σερί που θέλει να διευρύνει το Τριφύλλι στο Φάληρο

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό για ένα ακόμη ντέρμπι «αιωνίων» στο Γ. Καραϊσκάκης. Ο Ρουί Βιτόρια ανέλυσε τα λάθη που έκαναν οι συμπατριώτες του πριν μερικές μέρες, οι οποίοι ηττήθηκαν πολύ λογικά από τους «ερυθρόλευκους», και δεν θέλει να δει την ομάδα του να τα επαναλαμβάνει. Το «τριφύλλι» στοχεύει να μειώσει τη βαθμολογική διαφορά από τους «Πειραιώτες» και να πάρει άλλον αέρα ενόψει του δεύτερου αγώνα των δυο ομάδων για τα προημιτελικά του κυπέλλου. Παράλληλα θέλει να δώσει συνέχεια στο σερί των αήττητων αποτελεσμάτων εκτός έδρας.

