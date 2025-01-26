Ολυμπιακός: Πάτησε γκάζι στο φινάλε και λύγισε τη μαχητική ΑΕΚ

Έπαιξε ως... Ολυμπιακός στην τέταρτη και τελευταία περίοδο και «καθάρισε» την ΑΕΚ Bettson BC στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας!



Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, τα βρήκε σκούρα για σχεδόν 30 λεπτά απέναντι στη μαχητική «Ένωση», ωστόσο, χάρη σε ένα εξαιρετικό τέταρτο δεκάλεπτο (24-10), πήρε τη νίκη με το τελικό 89-70 στο φαληρικό γήπεδο.



Με τους Βεζένκοφ, Γουόκαπ και Βιλντόσα εκτός, οι Άλεκ Πίτερς και Κώστας Παπανικολάου ήταν εκείνοι που βγήκαν μπροστά, με τον πρώτο να ολοκληρώνει το ματς με 20 πόντους και 6 ριμπάουντ και τον αρχηγό των Πειραιωτών, με 15 πόντους και 6 ριμπάουντ. Από κοντά ακολούθησαν και οι Γκος (14π., 3ασ.), Λαρεντζάκης (13π.) και Μιλουτίνοφ (9π., 11ρ.). Όσον αφορά τον Εβάν Φουρνιέ, έμεινε άποντος μετά από σχεδόν 22 λεπτά συμμετοχής, έχοντας 0/5 τρίποντα.



Για τους «κιτρινόμαυρους», που πλέον στρέφουν την προσοχή τους στο κρίσιμο ματς με τον Προμηθέα για τη φάση των «16» του BCL, ξεχώρισαν οι Χάντερ Χέιλ (14π.), Γκρέι (10π., 5ρ.) και Γκόλντεν (10π., 3ρ., 4ασ.).

Το ματς:

Αρκετά καλό ήταν το ξεκίνημα του αγώνα, με τις δύο ομάδες να ανταλλάζουν πόντους στο πρώτο λεπτό για το 5-4. Ωστόσο, οι απουσίες του Ολυμπιακού, σε συνδυασμό με την χαλαρότητα με την οποία μπήκαν οι παίκτες του στο παρκέ, επέτρεψαν στην ΑΕΚ να επιβάλει τον δικό της ρυθμό στο ματς. Παίζοντας με τρομερή συγκέντρωση, προσήλωση στο πλάνο και με καθαρό μυαλό σε άμυνα και επίθεση, η «Ένωση» με πανέμορφες επιθέσεις έτρεξε ένα σερί 11-0 - έξι πόντους από τον Γκρέι - για το 15-5 στο 6ο λεπτό!



Οι «ερυθρόλευκοι», που ξεκίνησαν με μόλις 1/11 εύστοχα σουτ, βρήκαν τον δρόμο προς το «κιτρινόμαυρο» καλάθι μετά από σχεδόν 5 λεπτά με το γκολ-φάουλ του Μήτρου-Λονγκ (8-15) στο 7', προτού οι Χαμπ, Λαρεντζάκης και Σκορδίλης διαμορφώσουν το 10-19 λίγο αργότερα. Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να βρίσκουν λύσεις στο εμπρός μέρος του παρκέ, φτάνοντας ακόμα και στο +12 (12-24) με τρίποντο του Χέιλ, με τον Πίτερς να απαντά με το ίδιο «νόμισμα» για το 17-24 της περιόδου.

Με κεκτημένη ταχύτητα μπήκε η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα στο δεύτερο δεκάλεπτο, εκεί όπου με πέντε βολές του Χέιλ και ένα δίποντο του Σκορδίλη, έκανε το 31-17 στο πρώτο δίλεπτο, με το +14 να ήταν η μεγαλύτερη διαφορά του ματς! Το πρώτο καλάθι των «ερυθρόλευκων» στην περίοδο ήρθε δια χειρός Πίτερς, στην πρώτη ουσιαστικά ολοκληρωμένη και οργανωμένη τους επίθεση στο παιχνίδι, με τον Παπανικολάου να παίρνει την σκυτάλη και με δύο τρίποντα, συν δύο δίποντα των Μιλουτίνοφ και Πίτερς, να μειώνει στο 29-35 στο 15ο λεπτό. Με την επιθετική τους άμυνα, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να βγάλουν την ΑΕΚ εκτός ρυθμού, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να «ροκανίσουν» σιγά-σιγά τη διαφορά για το 32-39 στο 17'. Κάπου εκεί, ξεκίνησε και η αντεπίθεση της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα, η οποία χάρη στις καλές άμυνες και την πολυφωνία στην επίθεση, έτρεξε ένα αναπάντητο 12-0 σερί, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το υπέρ της 44-39.

Στις αρχές της τρίτης περιόδου, οι γηπεδούχοι κυκλοφόρησαν καλά την μπάλα σε τρεις περιπτώσεις, βρίσκοντας αντίστοιχα καλάθια από τους Γκος, Μιλουτίνοφ και Πίτερς για το 51-41, με τον τελευταίο να γράφει λίγο αργότερα το 54-44 με έμμεσο τρίποντο. Στη συνέχεια, ένα γρήγορο ξέσπασμα της ΑΕΚ με καλάθια των Γκόλντεν, Μπράις και Γκρέι, μείωσε τη διαφορά στους 4 και το 54-50 στο 25', προτού το έμμεσο τρίποντο του Γκος και τα ωραία χουκ των Νετζήπογλου και Γκόλντεν γράψουν το 57-54 ένα λεπτό αργότερα.

Οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν και με δύο back-to-back τρίποντα των Ντόρσεϊ και Γκος, έγραψαν το 63-56, με τους «κιτρινόμαυρους» να έχουν εκ νέου απάντηση και να μειώνουν στο 63-60, με τον Μιλουτίνοφ στο φινάλε της περιόδου να διαμορφώνει το 65-60 με εμφατικό κάρφωμα στη λήξη του χρόνου!



Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, οι Πειραιώτες βελτίωσαν κατακόρυφα την εικόνα τους στο πίσω μέρος του παρκέ, οδηγώντας την ΑΕΚ σε αρκετά λάθη και δύσκολα σουτ. Με τον Λαρεντζάκη να πετυχαίνει τέσσερις πόντους και τους Παπανικολάου και Γκος από δύο, οι «ερυθρόλευκοι» πήγαν για πρώτη φορά στο +13 και το 73-60 στο 34'. Μετά από σχεδόν πέντε λεπτά αγώνα στο δεκάλεπτο, η «Ένωση» βρήκε τους πρώτους της πόντους με τις βολές του Κουζέλογλου, την ώρα όπου ο Ολυμπιακός αντέδρασε με τα τρίποντα των Λαρεντζάκη και Μήτρου-Λονγκ για το 79-62 στο 35'. Κάπως έτσι, το τελευταίο κομμάτι του αγώνα, απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τους γηπεδούχους να φτάνουν στη νίκη με το τελικό 89-70.

Τα δεκάλεπτα: 17-24, 44-39, 65-60, 89-70.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.