Πολο: Λύγισε τον ΠΑΟΚ και έκλεισε θέση στο Final 4 του Κυπέλλου ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ με σκορ 13-10 στο Ποσειδώνιο και προκρίθηκε στο Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας στο πόλο ανδρών.



Οι «πράσινοι» τα πήγαν εξαιρετικά στο πρώτο ημίχρονο και προηγήθηκαν με σκορ 2-7, δείχνοντας μεγάλο φαβορί για τη νίκη. Παρόλα αυτά, έκαναν τα εύκολα δύσκολα στο φινάλε και είδαν τον «δικέφαλο» να επιστρέφει σε απόσταση ενός τέρματος (9-10), δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι.

Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της προημιτελικής φάσης:

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, τα τέσσερα γκολ του MVP(συνολικά έβαλε έξι τέρματα), αλλά και μία απόκρουση τουσε πέναλτι του, έδωσαν στον Παναθηναϊκό τη δυνατότητα να κρατήσει με δυσκολία το προβάδισμά του και στο τέλος να πάρει τη νίκη -πρόκριση.1-3, 1-4, 6-2, 2-4ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 10-13Βουλιαγμένη-Ολυμπιακός 29/01Εθνικός-Απόλλων Σμύρνης 29/01Πανιώνιος-Υδραϊκός 29/01/

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.