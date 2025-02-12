Ολυμπιακός-Τζιρονα 1-0 με Πνευμονίδη

Παιδιά από ατσάλι, θα υπερασπιστούν τον τίτλο τους… μέχρι τέλους! Τα «ερυθρόλευκα μωρά» ζορίστηκαν απέναντι στην εξαιρετική Τζιρόνα αλλά ένας πρωταθλητής Ευρώπης έδωσε τη λύση! Ο «παλιός» Σταύρος Πνευμονίδης σκόραρε με κεφαλιά στο 70’ από εξαιρετική σέντρα του Πλειώνη που είχε μπει λίγα λεπτά νωρίτερα αλλαγή, όντας ο… game changer, και οδήγησε τον Ολυμπιακό στις «16» καλύτερες ομάδες του Youth League, πετώντας εκτός συνέχειας τους σκληροτράχηλους Ισπανούς!



Συνεχίζουν με κεκτημένη ταχύτητα τα παιδιά του Ολυμπιακού, παρότι έχουν χάσει αρκετούς ποδοσφαιριστές από την περσινή ομάδα που έφτασε ως το τέλος του δρόμου και πιο προσφάτως τον Μπακούλα που πήγε δανεικός στη Ρίο Άβε. Μάλιστα, δεν λύγισαν ούτε από τις ατυχίες που προέκυψαν την ώρα του αγώνα, με τον τερματοφύλακα Γεωργακόπουλο να αποχωρεί τραυματίας και τη θέση του να παίρνει ο Κουρακλής!



Αναγνωριστικά ήταν τα πρώτα λεπτά του αγώνα, με τις δυο ομάδες να προσπαθούν να βρουν τον ρυθμό τους. Η Τζιρόνα πήρε γρήγορα μέτρα στο γήπεδο και πατούσε καλύτερα από τον Ολυμπιακό. Οι Καταλανοί μάλιστα, είχαν κάποιες αξιόλογες στιγμές για να ανοίξουν το σκορ, χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα.

O Ολυμπιακός μπήκε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο, είχε γίνει πιο απειλητικός και ο Πνευμονίδης ξεχώριζε στο παιχνίδι, δημιουργώντας συνεχώς προβλήματα στους αντιπάλους. Τα λεπτά περνούσαν, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τον έλεγχο του αγώνα και φαινόταν ότι το γκολ δεν ήταν μακριά.



Στο 70’ τελικά ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ, όταν ο Πλειώνης έκανε τη σέντρα και ο Πνευμονίδης με εξαιρετική κεφαλιά έγραψε το 1-0. Οι Πειραιώτες συνέχιζαν να έχουν τον έλεγχο του ματς και είχαν κι άλλες ευκαιρίες και για δεύτερο τέρμα. Η Τζιρόνα έπαιζε κυρίως στις αντεπιθέσεις εκεί που όμως γινόταν αρκετά επικίνδυνη.



Μέχρι το φινάλε τελικά δεν άλλαξε κάτι (1-0), με τα «θρυλικά μωρά» να βρίσκονται στους «16» του UEFA Youth League!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.