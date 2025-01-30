Λογαριασμός
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Εκπλήξεις από τον Μεντιλίμπαρ

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το τελευταίο παιχνίδι της League Phase του Europa League με αντίπαλο την Καραμπάγκ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»

Ολυμπιακός: Η 11άδα - Εκπλήξεις από τον Μεντιλίμπαρ

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Καραμπάγκ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», αναζητώντας το τρίποντο το οποίο σε συνδυασμό με άλλα αποτελέσματα μπορούν να τον στείλουν απευθείας στην οκτάδα και στους «16» του Europa League.

H ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων» έγινε γνωστή, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να προχωρά σε αλλαγές και... εκπλήξεις!

Στο αρχικό σχήμα επιστρέφουν οι Μπιανκόν, Πιρόλα, με τον τελευταίο σε ρόλο αριστερού μπακ, ενώ βασικός ξεκινά και ο Βέλντε στα εξτρέμ.

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης – Κοστίνια, Μπιανκόν, Κάρμο, Πιρόλα – Γκαρθία, Έσε – Βέλντε, Κωστούλας, Ζέλσον – Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο οι Πασχαλάκης, Αναγνωστόπουλος, Ορτέγκα, Στάμενιτς, Γιάρεμτσουκ, Μασούρας, Τσικίνιο, Ροντινέι, Ολιβέιρα, Ρέτσος, Αποστολόπουλος, Μουζακίτης.

Η ενδεκάδα της Καραμπάγκ: Κοχάλσκι – Σίλβα, Μουσταφατζάντε, Μεδίνα, Γιαφαργκουλίεφ – Ρομάο, Γιάνκοβιτς – Αντράντε, Μπενζιά, Ζούμπιρ – Ακουτζάντε.

Πηγή: sport-fm.gr

