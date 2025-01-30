Ολυμπιακός: Η 11άδα - Εκπλήξεις από τον Μεντιλίμπαρ

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Καραμπάγκ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», αναζητώντας το τρίποντο το οποίο σε συνδυασμό με άλλα αποτελέσματα μπορούν να τον στείλουν απευθείας στην οκτάδα και στους «16» του Europa League.



H ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων» έγινε γνωστή, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να προχωρά σε αλλαγές και... εκπλήξεις!



Στο αρχικό σχήμα επιστρέφουν οι Μπιανκόν, Πιρόλα, με τον τελευταίο σε ρόλο αριστερού μπακ, ενώ βασικός ξεκινά και ο Βέλντε στα εξτρέμ.



Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης – Κοστίνια, Μπιανκόν, Κάρμο, Πιρόλα – Γκαρθία, Έσε – Βέλντε, Κωστούλας, Ζέλσον – Ελ Κααμπί.



Στον πάγκο οι Πασχαλάκης, Αναγνωστόπουλος, Ορτέγκα, Στάμενιτς, Γιάρεμτσουκ, Μασούρας, Τσικίνιο, Ροντινέι, Ολιβέιρα, Ρέτσος, Αποστολόπουλος, Μουζακίτης.



Η ενδεκάδα της Καραμπάγκ: Κοχάλσκι – Σίλβα, Μουσταφατζάντε, Μεδίνα, Γιαφαργκουλίεφ – Ρομάο, Γιάνκοβιτς – Αντράντε, Μπενζιά, Ζούμπιρ – Ακουτζάντε.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Καραμπάγκ! / Our line-up for today’s match against Qarabağ! 🔴⚪️#Olympiacos #OLYQAR #UEL pic.twitter.com/iL4j5BxD1u January 30, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.