Μία ευχάριστη είδηση που αφορά την Πόρτο και είναι σε άμεση σύνδεση με τον Ολυμπιακό, προέκυψε κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας.

Πληροφορίες από τον πορτογαλικό Βορρά αναφέρουν πως οι «δράκοι» κινούνται για την απόκτηση αριστεροπόδαρου κεντρικού αμυντικού, ενώ δεν είχε ξεκαθαρίσει το θέμα του Νταβίντ Κάρμο.

Συγκεκριμένα, η πορτογαλική ομάδα φέρεται να ενδιαφέρεται για τον Μικαγίλ Φαγέ της Μπαρτσελόνα και αν καταφέρει να κάνει δικό τον συγκεκριμένο παίκτη, μειώνονται οι πιθανότητες παραμονής του Πορτογάλου στόπερ, παρά τα όσα υποστήριζε το προηγούμενο διάστημα ο Αντρέ Βίλας-Μπόας.

Παρά την επικείμενη μεταγραφή, αυτό δεν σημαίνει πως η Πόρτο θα ρίξει τις απαιτήσεις της. Το αντίθετο, οι Πορτογάλοι εξακολουθούν να αξιώνουν 15 εκατ. ευρώ για την πώληση του παίκτη, ο οποίος έχει εμφανιστεί θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής του στην Ελλάδα μετά τον δανεισμό του τον προηγούμενο Ιανουάριο.

Εκτός από τα «θέλω» της Πόρτο, ο Ολυμπιακός καλείται να ξεπεράσει και το έντονο ενδιαφέρον που έχουν εκδηλώσει η Λέστερ και η Γουλβς για την απόκτηση του διεθνούς με την Αγκόλα ποδοσφαιριστή.

Δύο ομάδες που δεν έχουν πρόβλημα να δώσουν τα 15 εκατ. ευρώ που ζητάει η Πόρτο, αλλά οι Πειραιώτες θα πρέπει να κάνουν το… παιχνίδι τους για να μπορέσουν να κρατήσουν τον «βράχο» της «ερυθρόλευκης» άμυνας στο τελευταίο εξάμηνο της φετινής σεζόν.

Εντωμεταξύ, στο προσκήνιο παραμένει η περίπτωση του Βιθέντε Ιμπόρα για τον Ολυμπιακό. Η Λεβάντε ψάχνει τρόπο να διαχειριστεί το Financial Fair Play, για να μπορέσει να δώσει τα 600.000 ευρώ για το συμβόλαιο του Ισπανού μέσου. Η υπόθεση μοιάζει να είναι στον «αέρα» και ο Μεντιλίμπαρ εξακολουθεί να ελπίζει ότι στο τέλος ο παίκτης θα βρίσκεται στη διάθεσή του και την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

