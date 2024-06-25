Ο Δημήτρης Μωραΐτης πήρε χρόνο συμμετοχής στη σημερινή φιλική επικράτηση της Ελλάδας επί του Μαυροβουνίου με 86-57, με τον διεθνή γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR να δίνει το… στίγμα αναφορικά με την Εθνική μας ομάδα και την «ταυτότητά» της, μετά την πρεμιέρα του Τουρνουά Acropolis.



«Η φιλοσοφία μας είναι να είμαστε μια γροθιά, έτοιμοι να δώσουμε το 100% στο γήπεδο. Ήμασταν πολύ καλύτεροι από το πρώτο φιλικό, ειδικά αμυντικά. Στην επίθεση δείξαμε πως έχουμε πολύ ταλέντο και πολύ καλή χημεία μεταξύ μας, είχαμε και σήμερα 26 ασίστ. Θεωρώ όμως πως έχουμε δρόμο για να φτάσουμε εκεί που μπορούμε», είπε αρχικά ο Μωραΐτης.

Και πρόσθεσε, αναφορικά με το μέλλον της Ελλάδας: «Έχουμε πολλή δουλειά να ρίξουμε ακόμη στο παρκέ. Πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά, γιατί κάνουμε πολύ καλή προπόνηση. Όλοι θέλουμε και όλοι το πιστεύουμε πως μπορούμε να πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες μετά από 16 χρόνια».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.