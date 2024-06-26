Λογαριασμός
«Στο 1,5 εκατ. συν 500 χιλ. ευρώ σε μπόνους η συμφωνία Σπέτσια και Παναθηναϊκού για Ντραγκόφσκι»

Ρεπορτάζ στην Ιταλία αναφέρει ότι Παναθηναϊκός και Σπέτσια είναι ένα βήμα μακριά από την οριστική συμφωνία για τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, καταγράφοντας τα οικονομικά δεδομένα αυτής

Παναθηναϊκός Ντραγκόφσκι

Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Σπέτσια, για την απόκτηση του Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι.

Μεταγραφή η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο (26/06), σύμφωνα τουλάχιστον με όσα προκύπτουν από το ρεπορτάζ των «πράσινων», με τον Πολωνό τερματοφύλακα να υπογράφει τριετές συμβόλαιο.

Κάτι το οποίο βρίσκει σύμφωνο και τον Νικολό Σκίρα, με τον έγκριτο Ιταλό δημοσιογράφο να αναφέρει μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο X στο εν λόγω, παραθέτοντας και οικονομικές λεπτομέρειες του ντιλ ανάμεσα στις δύο πλευρές…

«Ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι είναι ένα βήμα μακριά από τον Παναθηναϊκό, με κανονική μεταγραφή από την Σπέτσια, έναντι 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, συν άλλες 500.000 ευρώ υπό την μορφή μπόνους. Θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2027», ανέφερε σχετικά ο Σκίρα.

