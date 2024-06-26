Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Σπέτσια, για την απόκτηση του Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι.

Μεταγραφή η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο (26/06), σύμφωνα τουλάχιστον με όσα προκύπτουν από το ρεπορτάζ των «πράσινων», με τον Πολωνό τερματοφύλακα να υπογράφει τριετές συμβόλαιο.

Κάτι το οποίο βρίσκει σύμφωνο και τον Νικολό Σκίρα, με τον έγκριτο Ιταλό δημοσιογράφο να αναφέρει μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο X στο εν λόγω, παραθέτοντας και οικονομικές λεπτομέρειες του ντιλ ανάμεσα στις δύο πλευρές…

«Ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι είναι ένα βήμα μακριά από τον Παναθηναϊκό, με κανονική μεταγραφή από την Σπέτσια, έναντι 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, συν άλλες 500.000 ευρώ υπό την μορφή μπόνους. Θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2027», ανέφερε σχετικά ο Σκίρα.

Bartłomiej #Drągowski is one step away to #Panathīnaïkos from #Spezia on a permanent deal for €1,5M + 0,5M as bonuses. Contract until 2027. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 25, 2024

