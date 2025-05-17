Ο Ολυμπιακός νίκησε τον ΟΦΗ και κατέκτησε –και- το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, με αποτέλεσμα να μην σημειωθεί κάποια ανατροπή όσον αφορά στην ευρωπαϊκή έξοδο των ελληνικών ομάδων.
Ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε το εισιτήριο για το Europa League, ενώ ο Άρης, που πήρε την πρωτιά στα playoffs 5-8, θα βγει και αυτός στην Ευρώπη.
Αναλυτικά:
Ολυμπιακός: League Phase Champions League
Παναθηναϊκός: 2ος προκριματικός γύρος Champions League
ΠΑΟΚ: 3ος προκριματικός γύρος Europa League
ΑΕΚ: 2ος προκριματικός γύρος Conference League
Άρης: 2ος προκριματικός γύρος Conference League
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.