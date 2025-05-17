Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στην Ευρώπη ο Άρης, στο Europa ο ΠΑΟΚ: Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια των ελληνικών ομάδων μετά το νταμπλ του Ολυμπιακού

Δείτε ποια ελληνική ομάδα πάει πού μετά τη νίκη του Ολυμπιακού ενάντια στον ΟΦΗ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός νίκησε τον ΟΦΗ και κατέκτησε –και- το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, με αποτέλεσμα να μην σημειωθεί κάποια ανατροπή όσον αφορά στην ευρωπαϊκή έξοδο των ελληνικών ομάδων.

Ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε το εισιτήριο για το Europa League, ενώ ο Άρης, που πήρε την πρωτιά στα playoffs 5-8, θα βγει και αυτός στην Ευρώπη.

Αναλυτικά:

Ολυμπιακός: League Phase Champions League
Παναθηναϊκός: 2ος προκριματικός γύρος Champions League
ΠΑΟΚ: 3ος προκριματικός γύρος Europa League
ΑΕΚ: 2ος προκριματικός γύρος Conference League
Άρης: 2ος προκριματικός γύρος Conference League

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός ΟΦΗ Κύπελλο Ελλάδος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark