Ο Ολυμπιακός νίκησε τον ΟΦΗ και κατέκτησε –και- το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, με αποτέλεσμα να μην σημειωθεί κάποια ανατροπή όσον αφορά στην ευρωπαϊκή έξοδο των ελληνικών ομάδων.

Ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε το εισιτήριο για το Europa League, ενώ ο Άρης, που πήρε την πρωτιά στα playoffs 5-8, θα βγει και αυτός στην Ευρώπη.

Αναλυτικά:

Ολυμπιακός: League Phase Champions League

Παναθηναϊκός: 2ος προκριματικός γύρος Champions League

ΠΑΟΚ: 3ος προκριματικός γύρος Europa League

ΑΕΚ: 2ος προκριματικός γύρος Conference League

Άρης: 2ος προκριματικός γύρος Conference League

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.