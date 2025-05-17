Σε έναν τελικό γιορτή του ποδοσφαίρου, ο 81ος της διοργάνωσης, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-0 του ΟΦΗ στο Ολυμπιακό Στάδιο, κατακτώντας το 29ο Κύπελλο της Ιστορίας του. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί με γκολ στο 9’ και ασίστ στον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ (90’+3’) ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του τελικού.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κατέκτησε με τους «ερυθρόλευκους» τον τρίτο τίτλο του, μετά το περυσινό UEFA Conference League και το φετινό πρωτάθλημα. Η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς, από την άλλη, δεν μπόρεσε να πάρει το δεύτερο τρόπαιο σε τρεις προσπάθειες, μοιράζοντας... χαμόγελα σε ΠΑΟΚ και Άρη: οι «ασπρόμαυροι» θα βρεθούν στα προκριματικά του Europa League και οι «κίτρινοι» σε εκείνα του Conference League.



Οι Πειραιώτες προηγήθηκαν με την πρώτη τελική τους προς την αντίπαλη εστία. Ο Ροντινέι εκτέλεσε φάουλ πλασαριστά προς το σημείο του πέναλτι, ο Τσικίνιο άφησε την μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια του και ο επερχόμενος Ελ Κααμπί με ωραίο αριστερό σουτ έκανε το 0-1, μόλις στο 9’.

Ήταν το 27ο φετινό τέρμα του Μαροκινού και, συνολικά, 60ο με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Έχοντας, πια, την ψυχολογία στο πλευρό τους, οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ μπόρεσαν να επιβάλλουν το ρυθμό τους στα επόμενα λεπτά.

Ο Τσικίνιο ήταν αυτός που απείλησε σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις: αρχικά στο 17’ σουτάροντας ψηλά από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, μετά από πάσα του Ροντινέι. Εν συνεχεία στο 22’, κάνοντας το διαγώνιο, άστοχο σουτ μετά την μπαλιά του Ζέλσον Μάρτινς. Και, τέλος, στο 26’, σουτάροντας ο Πορτογάλος με το αριστερό πάνω στην αγκαλιά του Νίκου Χριστογεώργου από το ύψος του πέναλτι, μετά από φάση διαρκείας στην περιοχή του ΟΦΗ. Ο οποίος δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα, ώστε να απειλήσει την εστία του Αλέξανδρου Πασχαλάκη.

Η λύση για τους Κρητικούς παραλίγο να έρθει από στατική φάση, λίγο μετά το ημίωρο. Κόρνερ από τον Ταξιάρχη Φούντα, δυνατή κεφαλιά του Βασίλη Λαμπρόπουλου, με την μπάλα να περνάει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στην τελευταία καλή στιγμή του πρώτου μέρους, το αριστερό, μακρινό σουτ του Ζήση Καραχάλιου κατέληξε στην αγκαλιά του Πασχαλάκη.

Στα πρώτα δευτερόλεπτα του δευτέρου ημιχρόνου, ο Ελ Κααμπί πλάσαρε διαγώνια πάνω στον Χριστογεώργο μετά την μακρινή πάσα-απομάκρυνση της μπάλας από τον Λορέντζο Πιρόλα. Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε, με τον Ολυμπιακό να έχει την κατοχή της μπάλας, ελέγχοντας το ρυθμό. Με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού, η ατομική ενέργεια και σουτ του Μάρτινς κατέληξε στην αγκαλιά του τερματοφύλακα του ΟΦΗ.

Η επέμβαση του Χριστογεώργου δευτερόλεπτα αργότερα, στο σουτ του Ροντινέιν που έκλεψε την μπάλα και δοκίμασε το δεξί του πόδι έξω από την περιοχή, ήταν πολύ πιο δύσκολη. Κάπου εκεί ήρθε η στιγμή να πει ο Ράσταβατς στους παίκτες του να πιέσουν πιο ψηλά, περνώντας, παράλληλα, στο ματς τον Λεβάν Σενγκέλια.

Οι Κρητικοί κέρδισαν δυο συνεχόμενα κόρνερ, με τον Φούντα να δοκιμάζει δυνατό διαγώνιο, μα και άστοχο σουτ με τη συμπλήρωση 70 λεπτών από το κόρνερ-πάσα του Γεωργιανού εξτρέμ. Ο Μεντιλίμπαρ «απάντησε» βάζοντας τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στη θέση του Κοστίνια, φέρνοντας τον Ροντινέι σε ρόλο δεξιού αμυντικού. Μάλιστα, στο 78’, μετά την κάθετη πάσα του Ελ Κααμπί, ο Ουκρανός φορ σούταρε δυνατά, ο Χριστογεώργος απέκρουσε, με τους Τσικίνιο, Μάρτινς να καθυστερούν χαρακτηριστικά στη συνέχεια.

Ο Ράσταβατς έπαιξε τα τελευταία του χαρτιά, βάζοντας στο παιχνίδι και τον Χουάν Νέιρα - έφτασε τις 171 συμμετοχές «πιάνοντας» τον Αλεχάντρο Ίσις στην κορυφή της λίστας των ξένων με τις περισσότερες συμμετοχές στην Ιστορία του ΟΦΗ. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Αργεντινός μέσος βρήκε δεξιά τον Μπόρχα Γκονζάλες, αυτός έκανε τη σέντρα, αλλά η κεφαλιά του Νους δεν είχε δύναμη, με τον Πασχαλάκη να μπλοκάρει.

Κι αφού δεν ήρθε η ισοφάριση, ήρθε το 2-0. Ο Νέιρα έχασε την μπάλα στη μεσαία γραμμή, ο Ελ Κααμπί την πήρε και προχώρησε, έδωσε στον Γιάρεμτσουκ την κατάλληλη στιγμή, με τον Ουκρανό να σουτάρει διαγώνια και δυνατά, «τελειώνοντας» τον τελικό. Το 29ο Κύπελλο για τον Ολυμπιακό είναι γεγονός, με τους Πειραιώτες να φτάνουν στο 19ο νταμπλ στα 100 χρόνια της Ιστορίας τους - επίσης στα 100 χρόνια του, ο ΟΦΗ δεν κατάφερε να πάρει το τρόπαιο για δεύτερη φορά και να βγει στην Ευρώπη, ωστόσο πήρε το χειροκρότημα από τους δεκάδες χιλιάδες φίλους του που βρέθηκαν στις κερκίδες του ΟΑΚΑ.



Διαιτητής: Σιμόν Μαρτσίνιακ (Πολωνία)

Κίτρινες: Σίλβα, Νους, Χατζηθεοδωρίδης, Λαμπρόπουλος - Γκαρθία, Μάρτινς, Γιάρεμτσουκ.



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Γκονζάλες, Λαμπρόπουλος, Σίλβα, Χατζηθεοδωρίδης (83’ Λέουις), Καραχάλιος (64’ Σενγκέλια), Μπάκιτς (83’ Νέιρα), Άνδρούτσος, Φούντας, Νους, Σαλσέδο (83’ Θεοδοσουλάκης).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Πασχαλάκης, Κοστίνια (71’ Γιάρεμτσουκ), Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα (89’ Ονιεμαέτσι), Έσε, Γκαρθία (83’ Μουζακίτης), Τσικίνιο, Ροντινέι, Μάρτινς, Ελ Κααμπί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

