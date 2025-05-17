Η Κρίσταλ Πάλας έγραψε ιστορία, αφού με «χρυσό» σκόρερ τον Έζε και ήρωα τον Χέντερσον που απέκρουσε πέναλτι του Μαρμούς, επικράτησε 1-0 της Σίτι και κατέκτησε για πρώτη φορά το FA Cup εξασφαλίζοντας και ευρωπαϊκό εισιτήριο για τη League Phase του Europa League της νέας σεζόν!

Το τέλος του ματς βρήκε τους Λονδρέζους να πανηγυρίζουν και τους πολίτες να μην μπορούν να πιστέψουν ότι έχασαν για δεύτερη σερί χρονιά το τρόπαιο.

Η χειρότερη εικόνα όμως, μετά το σφύριγμα της λήξης ήταν εκείνη του Πεπ Γουαρδιόλα. Ο προπονητής της Σίτι, εμφανώς εκνευρισμένος, αρνήθηκε επιδεικτικά να δώσει το χέρι του στον τερματοφύλακα της Πάλας ο οποίος τον προσέγγισε.

Αυτή η κίνηση, προκάλεσε την αντίδραση του Άγγλου πορτιέρε, ο οποίος πήγε να αντιδράσει, με τον προπονητή των νέων Κυπελλούχων, Όλιβερ Γκλάσνερ να σβήνει τη φωτιά!

Dean Henderson ⚡️ Pep Guardiolapic.twitter.com/xGrcOX9XM3 — Goals Xtra (@GoalsXtra) May 17, 2025

