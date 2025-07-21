Ολυμπιακός: Τα εισιτήρια με Άλκμααρ

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού



H ΠΑΕ Ολυμπιακός, για τον φιλικό αγώνα απέναντι στην AZ Alkmaar που θα διεξαχθεί στο AFAS Stadion το Σάββατο 27/06 και ώρα 15:00 (τοπική ώρα), ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:

Όσοι φίλαθλοι ενδιαφέρονται να αγοράσουν εισιτήριο, πρέπει να αποστείλουν email στο ticketing@olympiacos.org αυστηρά μέχρι την Πέμπτη 24/07 στις 16:00 με τα παρακάτω προσωπικά στοιχεία:



Ονοματεπώνυμο (με λατινικούς χαρακτήρες)



Ημερομηνία γέννησης



Πόλη διαμονής (με λατινικούς χαρακτήρες)



Στη συνέχεια θα τους αποσταλεί απαντητικό email με λεπτομέρειες για τον τρόπο πληρωμής και παραλαβής των εισιτηρίων.



Για την αγορά των εισιτηρίων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.



Τονίζεται ότι όσοι φίλαθλοι δεν παραλάβουν απαντητικό email, να μην μεταβούν στο AFAS STADION προς αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας.



Το κόστος των εισιτηρίων είναι €10.

