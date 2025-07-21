Το τριφύλλι αρχίζει το ευρωπαϊκό του ταξίδι από τη Σκωτία και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 είναι μαζί του για την πρόκριση!

Την Τρίτη (22.07) στις 21:45 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Ρέιντζερς για τον 2ο προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ στην Γλασκώβη. Οι «πράσινοι» του Ρουί Βιτόρια αναζητούν ένα καλό σκορ εν όψει της ρεβάνς της Αθήνας. Περιγράφει από το Άιμπροξ ο Διονύσης Δεσύλλας.

Μετά το σφύριγμα της λήξης σειρά έχουν τα σχόλια και τα ρεπορτάζ από τους δημοσιογράφους του σταθμού. O λόγος στη συνέχεια περνά στους ακροατές, όταν ανοίξουν οι γραμμές.

Ρέιντζερς - Παναθηναϊκός αυτήν την Τρίτη (22.07) στις 21:45 για τα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ με την ευρωπαϊκή σφραγίδα του κορυφαίου αθλητικού ραδιοφώνου, του bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

