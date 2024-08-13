Στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ U16 του Ηρακλείου προκρίθηκε η Εθνική Παίδων. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε άνετα 68-55 της Πολωνίας στα «Δύο Αοράκια» για τους «16» της διοργάνωσης και πήρε το «εισιτήριο» για την οκτάδα, περιμένοντας εκεί μια εκ των Λιθουανίας η Τουρκίας.

Η Ελλάδα προηγήθηκε 8-2 με τους Σκληρό, Σταμούλο και Χατζηλάμπρου και την καλή της άμυνα. Η Πολωνία μείωσε σε 8-7 και με σερί 6-0 έφτασε στο 8-13 στην ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου.

Στη δεύτερη περίοδο, τα επιθετικά ριμπάουντ βοήθησαν το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και τους Μπαρμπαγιάννη, Τσώνη να βοηθούν επιθετικά. Ο Χατζηλάμπρου έφερε το 22-19 και το 24-22, με τον Χαϊδεμένο να φέρνει το 35-29 στην ολοκλήρωση του ημιχρόνου.

Η Ελλάδα έφτασε στο 45-29 στο 23’με πρωταγωνιστές τους Σκληρό και Χατζηλάμπρου. Τα φάουλ βοήθησαν την Πολωνία να μειώσει σε 45-36. Οι Θωμάκος, Μπαρμπαγιάννης και Τσώνης έφεραν το 54-36 στο 28’.

Ένα σερί 12-0 των Πολωνών στην έναρξη της τέταρτης περιόδου έφερε το 54-48. Ο Χαρτώνας απάντησε για το 57-48 κι ο Τσώνης το 59-48 (33?). Ο Χαρτώνας με πέντε δικούς του πόντους έφερε το +14 και το κλέψιμο του Τσώνη βοήθησε τον Χατζηλάμπρου να γράψει το 66-54 και να «καθαρίσει» την αναμέτρηση πριν το τελικό 68-55.

Δεκάλεπτα: 11-13, 35-29, 54-43, 68-55

Ελλάδα (Καλαμπόκης): Τσώνης 8, Βενετίδης, Χαϊδεμένος 9(1), Παπανικολάου, Χατζηλάμπρου 16 (2), Σκληρός 11, Χαρτώνας 11 (3), Θωμάκος 2, Μπαρμπαγιάννης 9 (1), Ασημένιος, Σταμούλος 2, Παγουλάτος

