Ο Κώστας Νικολακόπουλος μετέφερε την πληροφορία ότι ο Καμπελά βρίσκεται ήδη στην Αθήνα και είναι σε αντίστροφη μέτρηση η ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό.

Θα περάσει από ιατρικά τεστ εντός της ημέρας (19/05) ή το αργότερο την Τρίτη για να υπογράψει στη συνέχεια το διετές συμβόλαιό του με τον σύλλογο.

Αποχαιρέτησε τη Λιλ ο Καμπελά: «Έχω κλάψει πολύ που φεύγω»

Τις τελευταίες τρεις σεζόν ο 35χρονος τις πέρασε αγωνιζόμενος στην Λιλ και ο Καμπελά μετά το φινάλε της τελευταίας αναμέτρησης που έδωσε με τη φανέλα των «λιλουά», αποχαιρέτησε την ομάδα και τον κόσμο της.

Αναλυτικά:

«Είναι πολλά, πάρα πολλά τα συναισθήματα απόψε. Είναι αλήθεια πως νιώθω ζεστασιά στην καρδιά μου που έζησα μια τόσο όμορφη βραδιά στο τελευταίο μου ματς. Πέρασα τρία υπέροχα χρόνια, πραγματικά. Δεν μπορώ παρά να ευχαριστήσω όλους όσους συνάντησα στο σύλλογο -τους φιλάθλους, τη διοίκηση, τους πάντες. Από τα βάθη της καρδιάς μου. Μου επιτρέψατε να είμαι ο εαυτός μου. Έζησα σπουδαίες στιγμές, γέλασα και με βαριά καρδιά αποχωρώ σήμερα από την Λιλ».



Λένε συχνά ότι στον βορρά κλαις δύο φορές: Όταν φτάνεις και όταν φεύγεις. Εσύ, ως Νότιος, περίμενες να το ζήσεις αυτό εδώ;

«Α, όχι, καθόλου. Καθόλου όμως! Και μπορώ να πω ότι απόψε έκλαψα πολύ. Και μάλλον θα ξανακλάψω όταν περάσει όλη αυτή η ένταση. Το απόλαυσα στη Λιλ. Για μένα, αυτή ήταν η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσα να έχω κάνει πριν από τρία χρόνια. Το πίστευα πάντα: Η Λιλ είναι ένας μεγάλος σύλλογος. Είμαι περήφανος που φόρεσα αυτή τη φανέλα. Χαίρομαι που έζησα αυτές τις όμορφες σεζόν και που έζησα υπέροχες ευρωπαϊκές βραδιές. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου η Λιλ να συνεχίσει να βρίσκεται στην κορυφή κάθε σεζόν».

Μιλώντας για συγκινήσεις: Πες μας μια κουβέντα για αυτή την κάπως τρελή σεζόν...

«Τρελό πράγμα! Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ξεκινήσαμε τη σεζόν πολύ νωρίς. Δεν ήταν πάντα εύκολο, αλλά στο τέλος καταφέραμε κάτι όμορφο, είτε στο πρωτάθλημα είτε στο Champions League. Συνεχίσαμε τη δουλειά που είχε γίνει πριν. Η δουλειά του τεχνικού επιτελείου, των παικτών και όλου του συλλόγου ήταν τεράστια. Συγχαρητήρια σε όλους για αυτό, πραγματικά».

