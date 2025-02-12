Ολυμπιακός: Sold out το ντέρμπι της Ευρωλίγκας με τον Παναθηναϊκό

Κατάμεστο όπως αναμενόταν θα είναι το ΣΕΦ στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για την Euroleague.



Οι ερυθρόλευκοι σήμερα έκαναν γνωστό πως εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια για την μεγάλη ευρωπαϊκή αναμέτρηση των δύο ομάδων, περίπου έναν μήνα νωρίτερα, καθώς το ματς έχει οριστεί για τις 14 Μαρτίου.

Την ίδια στιγμή οιεπισημαίνουν ότι είναι πολύ κοντά άλλο ένα sold out αυτό με την, καθώς έχουν απομείνει λιγοστά εισιτήρια αδιάθετα.Το ματς τουμε τους Σέρβους έχει οριστεί για τις 7 Μαρτίου και είναι στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής. Το επόμενο, αυτό της 29ης αγωνιστικής είναι το μεγάλο ντέρμπι με τους πράσινους.

