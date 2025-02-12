Έκτακτο ΔΣ της ΕΟΚ για σύσταση νέας ΚΕΔ

Έκτακτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης με σκοπό να συσταθεί η νέα Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας.

Αυτό αναμένεται να γίνει μέσα στην ημέρα, και πιθανότατα στις 15:00 (δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη επίσημα) προκειμένου να προχωρήσει η νέα ΚΕΔ στον ορισμό των διαιτητών για τις σημερινές αναμετρήσεις του Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδος.

Θυμίζουμε ότι πριν λίγες ώρες το ΑΣΕΑΔ έκανε αποδεκτή την προσφυγή της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με αποτέλεσμα να κρίνεται ως παράνομη η σύστασή της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας όπως αυτή έχει το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Μετά την απόφαση αυτή του ΑΣΕΑΔ, η ΕΟΚ δεν μπορούσε να προχωρήσει στον ορισμό των διαιτητών, με τη σύσταση της νέας ΚΕΔ να είναι απαιτητή για να μπορέσουν να διεξαχθούν κανονικά οι σημερινοί αγώνες του Κυπέλλου.

Θυμίζουμε ότι το πρώτο ματς του θεσμού έχει οριστεί για τις 17:00 με τον Προμηθέα να αντιμετωπίζει τον Μεγαρικό.

