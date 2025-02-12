Λογαριασμός
Εθνική μπάσκετ: Εκτός Σλούκας, Καλάθης και Ρογκαβόπουλος κόντρα σε Τσεχία και Ολλανδία

Δείτε τις κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη για τα παιχνίδια με Τσεχία και Ολλανδία για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ. Εκτός Σλούκας, Καλάθης και Ρογκαβόπουλος

Εθνική μπάσκετ

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε τους 17 εκλεκτούς του Βασίλη Σπανούλη για τα δύο τελευταία παιχνίδια των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ, την Παρασκευή 21/2 στην Τσεχία και τη Δευτέρα 24/2 στην Πάτρα με την Ολλανδία.

Στη λίστα βρίσκονται αρκετοί παίκτες της Ευρωλίγκας, ειδικότερα οι Παπανικολάου, Λαρεντζάκης, Γουόκαπ και Μήτρου-Λονγκ από τον Ολυμπιακό, καθώς και οι Μήτογλου, Παπαπέτρου, Καλαϊτζάκης και Μωραΐτης από τον Παναθηναϊκό, όπως και ο Γιώργος Παπαγιάννης της Μονακό. Αντίθετα, εκτός είναι οι Σλούκας, Καλάθης και Ρογκαβόπουλος.

Η προετοιμασία θα αρχίσει την ερχόμενη Δευτέρα 17/2, με παίκτες που θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους στο Κύπελλο και η ομάδα αναμένεται με πλήρη σύνθεση από την επόμενη ημέρα.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ. ΓΕΝ. ΥΨΟΣ ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΘΕΣΗ

Κώστας Παπανικολάου 31/07/1990 2.04 Ολυμπιακός 157 F
Γιαννούλης Λαρεντζάκης 22/09/1993 1.96 Ολυμπιακός 77 G
Γιώργος Παπαγιάννης 03/07/1997 2.20 Μονακό 71 C
Ιωάννης Παπαπέτρου 30/03/1994 2.07 Παναθηναϊκός 58 F
Ντίνος Μήτογλου 11/06/1996 2.10 Παναθηναϊκός 42 PF
Δημήτρης Μωραΐτης 03/02/1999 1.90 Παναθηναϊκός 30 G
Παναγιώτης Καλαϊτζάκης 02/01/1999 2.00 Παναθηναϊκός 30 F
Τόμας Ουόκαπ 30/12/1992 1.95 Ολυμπιακός 25 G
Βασίλης Τολιόπουλος 15/06/1996 1.88 Αρης 21 G
Γιάννης Κουζέλογλου 01/04/1995 2.08 ΑΕΚ 13 F/C
Νίκος Χουγκάζ 04/10/2000 2.08 Ανδόρα 11 F
Γιώργος Τσαλμπούρης 22/06/1996 2.17 Πανιώνιος 8 F/C
Βαγγέλης Ζούγρης 14/10/2004 2.01 Περιστέρι 3 C
Ναζ Μήτρου Λονγκ 03/08/1993 1.93 Ολυμπιακός 2 G
Νεοκλής Αβδάλας 04/02/2006 2.03 Περιστέρι 2 F
Ομηρος Νετζήπογλου 18/11/2002 1.95 ΑΕΚ 1 G
Αντώνης Καραγιαννίδης 13/04/2002 2.02 Προμηθέας 1 F/C


