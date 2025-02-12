Η ΕΟΚ ανακοίνωσε τους 17 εκλεκτούς του Βασίλη Σπανούλη για τα δύο τελευταία παιχνίδια των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ, την Παρασκευή 21/2 στην Τσεχία και τη Δευτέρα 24/2 στην Πάτρα με την Ολλανδία.

Στη λίστα βρίσκονται αρκετοί παίκτες της Ευρωλίγκας, ειδικότερα οι Παπανικολάου, Λαρεντζάκης, Γουόκαπ και Μήτρου-Λονγκ από τον Ολυμπιακό, καθώς και οι Μήτογλου, Παπαπέτρου, Καλαϊτζάκης και Μωραΐτης από τον Παναθηναϊκό, όπως και ο Γιώργος Παπαγιάννης της Μονακό. Αντίθετα, εκτός είναι οι Σλούκας, Καλάθης και Ρογκαβόπουλος.

Η προετοιμασία θα αρχίσει την ερχόμενη Δευτέρα 17/2, με παίκτες που θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους στο Κύπελλο και η ομάδα αναμένεται με πλήρη σύνθεση από την επόμενη ημέρα.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ. ΓΕΝ. ΥΨΟΣ ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΘΕΣΗ

Κώστας Παπανικολάου 31/07/1990 2.04 Ολυμπιακός 157 F

Γιαννούλης Λαρεντζάκης 22/09/1993 1.96 Ολυμπιακός 77 G

Γιώργος Παπαγιάννης 03/07/1997 2.20 Μονακό 71 C

Ιωάννης Παπαπέτρου 30/03/1994 2.07 Παναθηναϊκός 58 F

Ντίνος Μήτογλου 11/06/1996 2.10 Παναθηναϊκός 42 PF

Δημήτρης Μωραΐτης 03/02/1999 1.90 Παναθηναϊκός 30 G

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης 02/01/1999 2.00 Παναθηναϊκός 30 F

Τόμας Ουόκαπ 30/12/1992 1.95 Ολυμπιακός 25 G

Βασίλης Τολιόπουλος 15/06/1996 1.88 Αρης 21 G

Γιάννης Κουζέλογλου 01/04/1995 2.08 ΑΕΚ 13 F/C

Νίκος Χουγκάζ 04/10/2000 2.08 Ανδόρα 11 F

Γιώργος Τσαλμπούρης 22/06/1996 2.17 Πανιώνιος 8 F/C

Βαγγέλης Ζούγρης 14/10/2004 2.01 Περιστέρι 3 C

Ναζ Μήτρου Λονγκ 03/08/1993 1.93 Ολυμπιακός 2 G

Νεοκλής Αβδάλας 04/02/2006 2.03 Περιστέρι 2 F

Ομηρος Νετζήπογλου 18/11/2002 1.95 ΑΕΚ 1 G

Αντώνης Καραγιαννίδης 13/04/2002 2.02 Προμηθέας 1 F/C







