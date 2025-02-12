Ανακοίνωσε την απόκτηση του Κώστα Αντετοκούνμπο η Μούρθια

Επίσημα παίκτης της Μούρθια ο Κώστας Αντετοκούνμπο.

Ο 27χρονος σέντερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος πριν από λίγες μέρες από τον Παναθηναϊκό, θα συνεχίσει την καριέρα του στην ισπανική ομάδα, η οποία ανακοίνωσε την απόκτησή του έχοντας συμφωνήσει μαζί του για συμβόλαιο διάρκειας μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Μούρθια, ο Αντετοκούνμπο θα ενταχθεί στις προπονήσεις της ομάδας μέσα στις επόμενες μέρες, για να γίνει ο δεύτερος από τα αδέρφια Αντετοκούνμπο που θα φορέσει τη φανέλα της, μετά τον Άλεξ τη σεζόν 2020-21.

Μάλιστα, η ανακοίνωσή της απόκτησής του έγινε μέσω ενός βίντεο που δημοσίευσε η ομάδα στα social media και ξεκινάει με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

