Ανακοίνωσε την απόκτηση του Κώστα Αντετοκούνμπο η Μούρθια

Επίσημα παίκτης της Μούρθια ο Κώστας Αντετοκούνμπο.
Ο 27χρονος σέντερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος πριν από λίγες μέρες από τον Παναθηναϊκό, θα συνεχίσει την καριέρα του στην ισπανική ομάδα, η οποία ανακοίνωσε την απόκτησή του έχοντας συμφωνήσει μαζί του για συμβόλαιο διάρκειας μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν.
Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Μούρθια, ο Αντετοκούνμπο θα ενταχθεί στις προπονήσεις της ομάδας μέσα στις επόμενες μέρες, για να γίνει ο δεύτερος από τα αδέρφια Αντετοκούνμπο που θα φορέσει τη φανέλα της, μετά τον Άλεξ τη σεζόν 2020-21.
Μάλιστα, η ανακοίνωσή της απόκτησής του έγινε μέσω ενός βίντεο που δημοσίευσε η ομάδα στα social media και ξεκινάει με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
🏠 En Murcia, todo queda en familia…#GameChangers pic.twitter.com/aUsKsylXav— UCAM Murcia (@UCAMMurcia) February 12, 2025
