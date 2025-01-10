Ο Κύργιος στο πλευρό του Τζόκοβιτς: «Το 2022 του φερθήκαμε με ελεεινό τρόπο»

Ξεκινά την Κυριακή το «Australian Open», το πρώτο Grand Slam της χρονιάς, και ο Νόβακ Τζόκοβιτς κατήγγειλε πως το 2022 τον δηλητηρίασαν, όταν είχε ταξιδέψει στην Αυστραλία για το Grand Slam, αλλά έμεινε υπό περιορισμό επειδή αρνήθηκε να κάνει εμβόλιο κατά του κορωνοϊού και στη συνέχεια απελάθηκε από τη χώρα με απόφαση της κυβέρνησης.

Να σημειωθεί πως τον Ιανουάριο του 2022 η κυβέρνηση της Αυστραλίας αρνήθηκε στον Τζόκοβιτς την είσοδο στη χώρα, εξαιτίας της απόφασης του να μην εμβολιαστεί κατά του Covid, παρόλο που είχε έρθει σε συννενόηση με την ομοσπονδία του τένις, ώστε να έχει μαζί του όλα τα δικαιολογητικά που θα του επέτρεπε την είσοδο με ειδική εξαίρεση.

Τελικά έμεινε για κάποιες μέρες σε ξενοδοχείο της Μελβούρνης μαζί με πρόσφυγες, έως ότου να εκδικαστεί η υπόθεσή του και τελικά η κυβέρνηση διέταξε την απέλασή του. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου εσωτερικών της Αυστραλίας αρνήθηκε να σχολιάσει τις σοβαρές καταγγελίες του Τζόκοβιτς:

«Για λόγους προστασίας της ιδιωτικής ζωής, το υπουργείο δεν μπορεί να σχολιάσει μεμονωμένες περιπτώσεις», τόνισε σχετικά. Ο Νικ Κύργιος όμως σχολίασε την καταγγελία του Τζόκοβιτς και πήρε το μέρος του: «Δεν το ήξερα αυτό, δε μου το είχε πει. Οπως και να έχει πάντως η αλήθεια είναι πως του συμπεριφερθήκαμε με ελεεινό τρόπο εκείνες τις ημέρες.»

Πηγή: skai.gr

