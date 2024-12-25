Ολυμπιακός: Πρόστιμο από την Euroleague

Με πρόστιμο 10.000 ευρώ τιμώρησε τον Ολυμπιακό η Ευρωλίγκα για υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν στο ΣΕΦ σε παιχνίδια της περασμένης «διαβολοβδομάδας». Οι ερυθρόλευκοι στη εβδομάδα αυτή αγωνίστηκαν με τη Βίρτους Μπολόνια και την Αλμπα Βερολίνου.



Η πειθαρχική επιτροπή της Ευρωλίγκας εξέτασε τα βίντεο από τα παιχνίδια και αποφάσισε να επιβάλει το πρόστιμο στους Πειραιώτες.

Ο Ολυμπιακός, μπροστά του έχει το παιχνίδι με τηνεκτός έδρας.

