NBA: Βγάζουν στο «σφυρί» τον Νούρκιτς οι Σανς

Έτοιμοι να προχωρήσουν σε μια τολμηρή κίνηση για να ενισχύσουν την front line τους είναι οι Σανς.



Η ομάδα του Φοίνιξ αναζητά εδώ και καιρό έναν ψηλό ώστε να αναβαθμιστεί στη ρακέτα και ετοιμάζονται να κάνουν το επόμενο βήμα τοποθετώντας στα ανταλλάγματα τον Γιούσουφ Νούρκιτς!

Δημοσιεύματα από τις ΗΠΑ, αναφέρουν ότι ο Βόσνιος σέντερ, βγαίνει στο... σφυρί, τον Βόσνιο σέντερ, στην προσπάθειά τους να αναβαθμιστούν στη συγκεκριμένη θέση.Τη φετινή σεζόν ο Νούρκιτς έχει, 9.6 ριμπάουντ, 1.7 ασίστ και 1 κλέψιμο μέσο όρο σε 25 λεπτά συμμετοχής (21 αγώνες - όλοι ως βασικός).

