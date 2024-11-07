Oλυμπιακός: Πλήρωσε ένα λάθος του και πέταξε δύο βαθμούς

Άλλαξε πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν… τρίτωσε το καλό για τον Ολυμπιακό! Οι «ερυθρόλευκοι» βελτιώθηκαν στην επανάληψη και προηγήθηκαν με τον Ελ Κααμπί, έδειξαν να έχουν του χεριού τους το ματς με την Ρέιντζερς, αλλά… Μια αμυντική αδράνεια και διαδοχικά λάθη στην ίδια φάση έδωσαν την ευκαιρία στον Ντέσερς να γράψει το 1-1 που έμεινε ως το φινάλε στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Στους 7 βαθμούς αμφότεροι, συνεχίζουν να βρίσκονται σε θέσεις πρόκρισης, αλλά οι Πειραιώτες έχασαν την ευκαιρία να πάρουν το τρίποντο που θα τους έθετε γερές βάσεις για να μπουν στην οκτάδα.

Ιστορικό γκολ για τον Ελ Κααμπί, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τους σκόρερ των ερυθρόλευκων στην Ευρώπη παρέα με τον συμπατριώτη του Ελ Αραμπί και είναι θέμα χρόνου να τον ξεπεράσει.

Με τη Στεάουα στο Βουκουρέστι παίζει την 5η αγωνιστική ο Ολυμπιακός, αφού πρώτα δώσει δύο ντέρμπι. Αυτό με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα την ερχόμενη Κυριακή και το άλλο με την ΑΕΚ στο Φάληρο αμέσως μετά την επανέναρξη από τη διακοπή.

Στο μυαλό του κόουτς

Με το κλασικο 4-2-3-1 παρέταξε τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στην εστία ο Τζολάκης και οι Κοστίνια, Ρέτσος, Κάρμο, Αποστολόπουλος στην τετράδα της άμυνας. Μουζακίτης, Έσε το δίδυμο στον άξονα, έχοντας μπροστά τους στη μεσοεπιθετική τριπλέτα τους Ροντινέι, Τσικίνιο, Ζέλσον. Στην κορυφή της επίθεσης βρέθηκε ο Ελ Κααμπί.

Με σχηματισμό 4-2-3-1 κατέβασε και ο Φιλίπ Κλεμάν τη Ρέιντζερς. Ο Μπάτλαντ στην εστία, με τους Στέρλινγκ, Σούταρ, Πρέπερ και Χέφτε στην τετράδα της άμυνας. Ο Μπάρον με τον Ράσκιν στον άξονα, ενώ πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Ντέσερς, ξεκίνησαν οι Τσέρνι, Μπαϊράμι και Ντιομαντέ.

Το ματς

Σαφή διάθεση να φτιάξουν επιθέσεις με λίγες πάσες και άμεσο ποδόσφαιρο από τις δύο ομάδες στο ξεκίνημα, με τον Ροντινέι να πατά επικίνδυνα περιοχή στο 8’ αλλά να κόβεται. Η Ρέιντζερς είχε στόχευση στο παιχνίδι της, έψαχνε διαρκώς τις μπάλες στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού και από μία τέτοια έφτιαξε την πρώτη της μεγάλη φάση στο 11’, αλλά ο Τζολάκης είχε την απάντηση στο πλάγιο τετ-α-τετ του Ντέσερς.

Δύο λεπτά μετά, ο Ελ Κααμπί έπαιξε κάθετα για τον Τσικίνιο αλλά το φαρμακερό γύρισμα του τελευταίου πέρασε απ’ όλους, με τους Σκωτσέζους να φτιάχνουν άλλη μια μεγάλη ευκαιρία. Ήταν το 17ο λεπτό όταν ο Μπαϊράμι μπήκε στο «κουτί» από τα πλάγια, γύρισε και ο Ντέσερς προσπάθησε να νικήσει με σουτ στην κίνηση τον Τζολάκη, με τον Έλληνα πορτιέρε να το βγάζει εντυπωσιακά με τα πόδια.

Οι φιλοξενούμενοι πατούσαν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, όντας πιο επικίνδυνα, απέναντι στον βιαστικό Ολυμπιακό. Αρκετά λάθη σε εύκολες πάσες, με το καθαρό μυαλό να απουσιάζει. Μετά το πέρας του μισαώρου η ομάδα του Μεντιλίμπαρ προσπάθησε να γίνει πιο δημιουργική, με τον Ζέλσον στο 35ο λεπτό μετά την κάθετη του Τσικίνιο να σουτάρει στην εξωτερική πλευρά των διχτυών. Λίγα λεπτά μετά, ο Έσε θέλησε να παίξει κάθετα για τον Ελ Κααμπί αλλά η πάσα του ήταν πολύ δυνατή, με το 0-0 να σφραγίζει τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

Ο Ολυμπιακός άλλαξε δραματικά την εικόνα του στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους. Ο Βέλντε έδειξε δραστήριος αλλά για λίγα μόλις λεπτά, με τους Πειραιώτες να έχουν ορμή και μεγαλύτερη ένταση σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα στο 56ο λεπτό να βρουν το γκολ. Ο Μουζακίτης σήκωσε υπέροχα στην περιοχή, ο Τσικίνιο έσπασε με το κεφάλι και ο Ελ Κααμπί σκόραρε με εκπληκτικό τελείωμα, αποδεικνύοντας πως είναι… killer από τους λίγους. Το «Γ. Καραϊσκάκης» σείστηκε, ο κόσμος έσπρωχνε για ένα δεύτερο γκολ αλλά το πλασέ του Τσικίνιο στο 59ο λεπτό πέρασε δίπλα από την εστία.

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έδειχνε να έχει βάλει το νερό στ’ αυλάκι, είχε περιορίσει τις επικίνδυνες επιθέσεις των φιλοξενούμενων, αλλά από το πουθενά δέχτηκε την ισοφάριση. Σε μια ανύποπτη φάση, έγιναν τρία διαδοχικά λάθη και ήρθε το 1-1. Αρχικά, ο Μουζακίτης δεν βγήκε πρώτος στην μπάλα, στη συνέχεια ο Κάρμο έκανε πάσα σε αντίπαλο και στο φινάλε ο Ρέτσος τσίμπησε στην προσποίηση του Ντέσερς, έπεσε στο χορτάρι και ο φορ της Ρέιντζερς δεν λάθεψε.

Ο Βάσκος ανακάτεψε την τράπουλα ρίχνοντας στο παιχνίδι και τους Ολιβέιρα, Πιρόλα, ο Ολυμπιακός προσπάθησε ορθολογικά να δημιουργήσει αλλά δεν το κατάφερε. Πολλές μονομαχίες, λάθη στον άξονα και ημιτελείς προσπάθειες από τις δύο ομάδες, με τον Ροντινέι να έχει καθοριστική παρέμβαση στον Ντέσερς στο 79’. Τα λεπτά περνούσαν, τίποτα δεν άλλαξε και όταν στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων οι Πειραιώτες είχαν την ευκαιρια με στημένη μπάλα να «κλέψουν» (με γεγονός πως ήταν η τελευταία φάση του αγώνα) το ματς, ο Ολιβέιρα την σπατάλησε με κακή εκτέλεση για να σφραγίσει το τελικό 1-1…

MVP: Ο Ντέσερς θα πάρει το εν λόγω βραβείο, αφού ήταν ο πιο επικίνδυνος ποδοσφαιριστής των αντιπάλων. Δημιούργησε πολλά ρήγματα, ήταν μέσα σε όλες τις μεγάλες φάσεις της Ρέιντζερς, ενώ αδειάζει τον Ρέτσο και σκοράρει με άψογο τελείωμα για να γράψει το 1-1.

Η σφυρίχτρα: Κακή διαιτησία του Στέγκεμαν που έχασε το ματς. Με σαφή διάθεση να δώσει κάτι παραπάνω από τα σπόρια στους φιλοξενούμενους, προστατεύοντας το δυνατό παιχνίδι τους. Δεν έκανε το χοντρό λάθος, αν και έχει «φάει» δύο-τρία φάουλ εκτός περιοχής των Σκωτσέζων, ενώ και στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων «βαφτίζει» το κόρνερ… άουτ.

