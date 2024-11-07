Η 8η αγωνιστική, ζωντανά και αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ

Λογαριασμός
Αναλυτικά όλοι οι αγώνες της 8ης αγωνιστικής, ζωντανά και αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ

Η 8η Αγωνιστική της Super League 2 έρχεται με ακόμα πιο δυνατές αναμετρήσειςΔείτε τους αγώνες, ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.

Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, το Σάββατο 9 Νοεμβρίου στις 15.00, ο Π.Α.Ο.Κ. Β’, πάντα επικίνδυνος στην έδρα του, έρχεται αντιμέτωπος με την ΑΕΛ.

Και την Κυριακή 10 Νοεμβρίου στις 12.00, η διψασμένη για βαθμούς ΚΑΒΑΛΑ υποδέχεται τον ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, που έρχεται με τον αέρα της νίκης.

Ακόμη, οι συναρπαστικοί αγώνες του Γαλλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου παίζουν αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ HYBRID και το skai.gr/tv/sports.

Αναλυτικά όλοι οι αγώνες σε ΣΚΑΪ TVΣΚΑΪ HYBRIDskai.gr/tv/sports και monobala.gr:

Πηγή: skai.gr

