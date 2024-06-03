To περίμεναν όλοι, πλέον είναι και επίσημο: Ο Κιλιάν Εμπαπέ είναι παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το 2029!



Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο είχε ενημερώσει από την Τρίτη (02/06) ότι η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών ήταν οριστική και αμετάκλητη, επομένως το μόνο που απέμενε ήταν η οριστική ανακοίνωση, την οποία ανέμεναν όλοι από λεπτό σε λεπτό, μέχρι που ήρθε το βράδυ της Δευτέρας (03/06)!



Εδώ και καιρό, το όνομα του Γάλλου σούπερ σταρ έπαιζε δυνατά για τα μεταγραφικά των πρωταθλητών Ευρώπης, με την υπόθεση αυτή να περνάει από... 40 κύματα και να εξελίσσεται σε θρίλερ. O ίδιος εδώ και χρόνια έλεγε ότι ήθελε από παιδί να φορέσει τη φανέλα της «βασίλισσας», και τώρα θα δει το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα, παίρνοντας μάλιστα το νούμερο «9» που έχουν φορέσει στο παρελθόν οι Κριστιάνο Ρονάλντο, Ρονάλντο Ναζάριο και Καρίμ Μπενζεμά!



Από την άλλη πλευρά, η Ρεάλ Μαδρίτης, λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του 15ου Champions League, έκανε ένα ακόμη καλύτερο «δώρο» στους οπαδούς της, καθώς πρόσθεσε στο ήδη απίθανο ρόστερ της τον πιθανώς κορυφαίο ποδοσφαιριστή στον κόσμο αυτή τη στιγμή, βάζοντας τις βάσεις για τη μελλοντική κυριαρχία της!



Yπενθυμίζουμε, άλλωστε, πως οι «μερέγχες», εκτός από τους μπόλικους τίτλους που έχουν κατακτήσει τα τελευταία χρόνια, έχουν φροντίσει να κάνουν και ανανέωση στο ρόστερ τους με μπόλικους νέους παίκτες. Βινίσιους, Μπέλιγχαμ, Ροντρίγκο, Τσουαμενί, Καμαβινγκά αλλά και ο Εμπαπέ έχουν πολλά... χιλιόμετρα καριέρας να διανύσουν ακόμα, επομένως η Ρεάλ έχει χτίσει τα θεμέλια για ένα πραγματικά φανταστικό μέλλον.



Για την ιστορία, από το 2017 που βρέθηκε στο Παρίσι για την PSG, ο Εμπαπέ μέτρησε 256 γκολ και 108 ασίστ σε 308 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Έχει στην καριέρα του 7 πρωταθλήματα Γαλλίας και 4 Κύπελλα, ενώ έφτασε μέχρι τον τελικό του Champions League του 2020 και έχει πάρει ένα Μουντιάλ με τη Γαλλία το 2018.



