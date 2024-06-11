Την τριάδα των διαιτητών για το Game 4 του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο ΣΕΦ γνωστοποίησε η ΕΟΚ.



Συγκεκριμένα, οι διαιτητές που κληρώθηκαν είναι οι Πέτρος Παπαπέτρου, Στέφανος Μαγκλογιάννης, Γιώργος Θεονάς.

Θυμίζουμε ότι τους τρεις προηγούμενους αγώνες της σειράς είχαν διευθύνει οι τριάδες:

Οι Παπαπέτρου και Θεονάς ήταν στο Game 1, ενώ ο Μαγκλογιάννης στο Game 3. Ουδείς διαιτητής από το Game 2 δεν θα βρίσκεται στο Game 4 των τελικών της Stoiximan Basket League.Παπαπέτρου, Καρπάνος, ΘεονάςΤσαρούχα, Τσολάκος, ΑγραφιώτηςΠουρσανίδης, Πιτσίλκας, Μαγκλογιάννης

