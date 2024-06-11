Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι διαιτητές για το Game 4 του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ

Γνωστοί έγιναν από την ΕΟΚ οι διαιτητές για το Game 4 των τελικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR στο ΣΕΦ (12/06, 21:15)

ΣΕΦ

Την τριάδα των διαιτητών για το Game 4 του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο ΣΕΦ γνωστοποίησε η ΕΟΚ.

Συγκεκριμένα, οι διαιτητές που κληρώθηκαν είναι οι Πέτρος ΠαπαπέτρουΣτέφανος ΜαγκλογιάννηςΓιώργος Θεονάς.



Οι Παπαπέτρου και Θεονάς ήταν στο Game 1, ενώ ο Μαγκλογιάννης στο Game 3. Ουδείς διαιτητής από το Game 2 δεν θα βρίσκεται στο Game 4 των τελικών της Stoiximan Basket League.

Θυμίζουμε ότι τους τρεις προηγούμενους αγώνες της σειράς είχαν διευθύνει οι τριάδες:

Game 1: Παπαπέτρου, Καρπάνος, Θεονάς
Game 2: Τσαρούχα, Τσολάκος, Αγραφιώτης
Game 3: Πουρσανίδης, Πιτσίλκας, Μαγκλογιάννης
Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Basket League
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark