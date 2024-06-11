Την τριάδα των διαιτητών για το Game 4 του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο ΣΕΦ γνωστοποίησε η ΕΟΚ.
Συγκεκριμένα, οι διαιτητές που κληρώθηκαν είναι οι Πέτρος Παπαπέτρου, Στέφανος Μαγκλογιάννης, Γιώργος Θεονάς.
Οι Παπαπέτρου και Θεονάς ήταν στο Game 1, ενώ ο Μαγκλογιάννης στο Game 3. Ουδείς διαιτητής από το Game 2 δεν θα βρίσκεται στο Game 4 των τελικών της Stoiximan Basket League.
Θυμίζουμε ότι τους τρεις προηγούμενους αγώνες της σειράς είχαν διευθύνει οι τριάδες:
Game 1: Παπαπέτρου, Καρπάνος, Θεονάς
Game 2: Τσαρούχα, Τσολάκος, Αγραφιώτης
Game 3: Πουρσανίδης, Πιτσίλκας, Μαγκλογιάννης
Πηγή: sport-fm.gr
