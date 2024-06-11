Αποφασισμένος, σίγουρος για τον εαυτό του, ενωτικός και άκρως επικοινωνιακός… Ο Ντιέγκο Αλόνσο παρουσιάστηκε επίσημα από τον Παναθηναϊκό και δεν δίστασε να πει πως βασικό κίνητρο για να αναλάβει τη δουλειά ήταν να οδηγήσει τους «πράσινους» στο πρωτάθλημα μετά από 14 χρόνια. Ο Ουρουγουανός τεχνικός αναφέρθηκε στο τρίπτυχο «πίεση, ένταση και κάθετο ποδόσφαιρο» που επιθυμεί στις ομάδες του. Τόνισε πως για εκείνον δεν παίζουν ρόλο τα συστήματα, αλλά έδειξε μια προτίμηση στο 4-2-3-1 και το 4-3-3, ενώ χαρακτήρισε μεγάλο παίκτη τον Μαξίμοβιτς και τον Ιωαννίδη. Τέλος, έδωσε μεγάλη έμφαση στο κομμάτι της ενότητας, τόσο μέσα στην ίδια την ομάδα, όσο και συνολικά ως οργανισμός.



«Θέλω να ευχαριστήσω τον Παναθηναϊκό που δίνει την ευκαιρία σε μένα να είμαι προπονητής του. Στον πρόεδρο και τον κ. Παπαδημητρίου που μου έδειξαν εμπιστοσύνη. Ξέρω πως έχω ένα δύσκολο καθήκον, όμως είμαι πεπεισμένος πως αν όλοι αισθανθούμε σαν μία οικογένεια, μπορούμε να τα καταφέρουμε», ανέφερε στην αρχική του τοποθέτηση ο 49χρονος προπονητής και στην συνέχεια μίλησε για:



- την πίεση που έχει ο Παναθηναϊκός για πρωτάθλημα μετά από 14 χρόνια χωρίς τίτλο: «Γνωρίζω την κατάσταση του συλλόγου. Και ακριβώς ένα από τα κίνητρα για να είμαι εδώ, είναι ότι μία τόσο μεγάλη ομάδα έχει 14 χρόνια χωρίς να πάρει πρωτάθλημα. Αυτό για μένα δεν αποτελεί πρόβλημα, αλλά στόχο. Είμαι πάντα θετικός εκ φύσεως και όπου ο κόσμος βλέπει ένα πρόβλημα, εγώ βλέπω μια λύση. Γι' αυτό για μένα είναι κίνητρο μετά από 14 χρόνια να απαντήσουμε».



-τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που έρχονται σύντομα και αν υπάρχει χρόνος για να περάσει τα στοιχεία που θέλει: «Πρέπει να διαιρέσουμε σε δύο θέματα την ερώτηση. Το πρώτο, πώς θα φτάσουμε για να παίξουμε το πρώτο ματς ευρωπαϊκό ματς, που είναι ο πρώτος μας στόχος. Είμαι πεπεισμένος πως μπορούμε να φτάσουμε σε καλή κατάσταση. Ξέρουμε όμως και τα χαρακτηριστικά της αγοράς, ότι το φώτο-φίνις του σχηματισμού της ομάδας θα είναι στις 31 Αυγούστου. Όσον αφορά στην τακτική, αναμφισβήτητα, σε πέντε εβδομάδες θεωρούμε πως θα είμαστε μια ομάδα που θα ανταποκρίνεται και θα παίζει πολύ καλά. Και με την πάροδο των μηνών και των παιχνιδιών θα γινόμαστε σίγουρα πολύ καλύτεροι».



-τα στοιχεία που θέλει να κρατήσει και ποια να διορθώσει από πέρσι, αλλά και πώς είδε το επίπεδο πρωταθλήματος στην Ελλάδα: «Υπήρχαν πολλά πράγματα που μου άρεσαν στην ομάδα. Γι ' αυτό είμαι εδώ, αισθάνομαι πως η ομάδα είναι καλή. Όμως θέλω να κάνω και κάποια πράγματα όπως αρέσουν σε μένα. Μου αρέσουν οι επιθετικές ομάδες, που πιέζουν και θεωρώ πως μπορούμε να το καταφέρουμε, ως μια ομάδα που ανακτά γρήγορα την κατοχή. Και θέλουμε να γίνουμε μια ομάδα που θα είναι πιεστική στην επίθεσή της. Σας μιλώ περισσότερο για το μέλλον παρά για το παρελθόν. Πίεση ψηλά, ένταση στην ομάδα και κάθετο ποδόσφαιρο. Έχω δει όλους τους αγώνες του Παναθηναϊκού. Προφανώς βλέπω ότι το πρωτάθλημα χωρίζεται σε δύο μέρη, την κανονική περίοδο και τα playoffs. Το επίπεδο είναι πολύ υψηλό και στα playoffs οι αγώνες είναι συχνοί απέναντι σε σημαντικούς αντιπάλους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι ομάδες που συμμετείχαν στην Ευρώπη, να μπορέσουν να πάνε μπροστά. Το τελευταίο κομμάτι του πρωταθλήματος είναι απαιτητικό».



-την πίεση του χρόνου: «Οι μεγάλες ομάδες έχουν πάντα επιλογές μεγάλων προπονητών, οπότε είναι λογικό να μιλάμε για μεγάλους προπονητές σε μεγάλες ομάδες. Προφανώς ο χρόνος δεν είναι πολύς, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Πρέπει όμως να δουλέψουμε και να έχουμε εμπιστοσύνη στις ικανότητές μας. Εύχομαι να έχω περισσότερο χρόνο για να δουλέψω, αλλά ο χρόνος είναι αυτός. Δεν θα αποτελέσει δικαιολογία για μας».



-το αν εκτιμά ότι χρειάζονται πολλές προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ, τις βελτιώσεις χρειάζονται και το ενδιαφέρον από το εξωτερικό για τον Ιωαννίδη: «Αναφορικά με το ρόστερ, πιστεύω πως η ομάδα έχει μια γερή βάση. Θα δουλέψουμε για να μπορέσουμε να τη βελτιώσουμε. Συνεργαζόμαστε με τη διοίκηση, ώστε να βρούμε παίκτες με τα χαρακτηριστικά που χρειάζομαι. Αν θέλουμε ομάδα με ένταση, γρήγορη και που να παίζει κάθετα, θέλουμε τέτοιους παίκτες. Όσον αφορά στον Ιωαννίδη, είναι ένας βασικός παίκτης για μας. Το τι μπορεί να συμβεί στην αγορά δεν μπορώ να σας το πω τώρα, αλλά ναι, θέλω να τον έχω μαζί μου. Γιατί αν θέλουμε να είμαστε πρωταθλητές, χρειαζόμαστε τους καλύτερους».



-το αν έχει στο μυαλό του συγκεκριμένους παίκτες που μπορούν να αλλάξουν την εικόνα του Παναθηναϊκού: «Δουλεύουμε με τη διοίκηση για το θέμα αυτό. Συγνώμη, αλλά δεν μπορώ να σας παραθέσω ονόματα εδώ. Σίγουρα όμως σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορέσουμε να σας πούμε».



-το αν υπάρχει κάποιο στοιχείο που θα ήθελε να παρουσιάσει καλύτερα στον Παναθηναϊκό σε σχέση με παλαιότερες ομάδες του και τους προπονητές που επηρέασαν τη φιλοσοφία του: «Σας προπονητής έχω ένα μοντέλο παιχνιδιού και αυτό το μεταφέρω σε όλες τις ομάδες. Χωρίς βεβαίως να παραγνωρίζουμε ότι το πιο σημαντικό είναι οι παίκτες και προσαρμόζομαι στο υλικό που έχουμε. Όμως για κάποια πράγματα είμαι αδιαπραγμάτευτος, τη φιλοδοξία, την όρεξη για νίκη και την προπόνηση με σκοπό τη νίκη. Όταν έχεις αυτά τα στοιχεία, έχεις μια ομάδα με ταυτότητα. Όσο για τις επιρροές μου ως προπονητής, από τα 21 μου, που ήξερα πως θα γίνω προπονητής, για 15 χρόνια προετοιμαζόμουν για αυτό. Άρα ουσιαστικά το βασικό ήταν να έχω προπονητή που θα έχει θητεύσει και ως παίκτης. Χαίρομαι που έκανα καριέρα παίκτη, αλλά ήξερα πως το επάγγελμά μου θα ήταν προπονητής. Για μεγάλο διάστημα παρατηρούσα τους προπονητές και έπαιρνα πράγματα από τον καθέναν. Έτσι έμαθα. Αν πρέπει να αναφέρω κάποια ονόματα, υπάρχουν τέτοιοι: Ο Λουίς Αραγονές που είχα στην Ατλέτικο και ήταν από τους πιο πλήρεις που είχα, ο Ράφα Μπενίτεθ... Πήρα πολλά από κάθε προπονητή, από τον τρόπο που ζούσα το ποδόσφαιρο. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Χούλιο Ρίμπας που είχα στην Ουρουγουάη».



-τα περί φώτο-φίνις στις 31/8 στις μεταγραφές και το γεγονός ότι αναλαμβάνει ευρωπαϊκή ομάδα για πρώτη φορά από την αρχή της σεζόν: «Είναι μεγάλη ευκαιρία να αρχίσω από το μηδέν. Στη Σεβίλλη δεν είχα καλά αποτελέσματα και ένας από τους λόγους ήταν γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα να δουλέψουμε. Έτσι ο προπονητής που ήρθε μετά από μένα κέρδισε τον πρώτο αγώνα και μετά έχασε τέσσερις σερί. Αντιμετώπισε κι αυτός το ίδιο πρόβλημα. Τώρα είμαι χαρούμενος που έχω ένα πρότζεκτ σαν αυτό του Παναθηναϊκού και μπορώ να δουλέψω από την πρώτη μέρα για να έχω τους καλύτερους παίκτες και να διαμορφώσω τον χαρακτήρα που θέλω ώστε να είμαστε πρωταγωνιστές».



-το αν μίλησε με κάποιον Ουρουγουανό που ξέρει από Ελλάδα: «Μίλησα με πολλά άτομα. Και με τον Πάμπλο Γκαρσία, που ήμουν συμπαίκτης στην Εθνική ομάδα. Όλες οι πληροφορίες που πήρα ήταν καταπληκτικές, τόσο σε επαγγελματικό, όσο και σε προσωπικό επίπεδο».



-το αν θα προσεγγίσει τα ματς των προκριματικών επειδή δεν έχει ευρωπαϊκή εμπειρία: «Δουλεύουμε σαν ομάδα και είμαι πάντα ανοιχτός να ακούω. Όντως είναι η πρώτη φορά που θα λάβω μέρος σε μια διοργάνωση τέτοιου τύπου, αν και είχα την ευκαιρία να λάβω μέρος στο Champions League. Επίσης έχω εμπειρία από τα playoffs του Μεξικού και τις εθνικές ομάδες. Ξέρω πως είναι κάτι διαφορετικό, γιατί εκεί δεν έχεις τη δυνατότητα να παίξεις ξανά. Πρέπει να δουλέψουμε σκληρά. Αν υπάρχει κάτι για το οποίο είμαι σίγουρος, είναι πως οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις και του πρωταθλήματος δεν μπορούμε να τις κερδίσουμε μόνοι μας. Χρειαζόμαστε τους πάντες, όλους τους παίκτες, όλο το σταφ, τη διοίκηση και πάνω από όλα τους φιλάθλους μας, που ξέρω ότι τελευταία ήταν απογοητευμένοι. Ποτέ όμως δεν έχασαν την αγάπη τους για τον σύλλογο και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί για να πετύχουμε τον στόχο μας. Ποτέ δεν θα ζητήσω κάτι στους φιλάθλους, εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να τους δώσουμε κάτι και τότε εκείνοι θα νιώσουν περήφανοι για μας. Όλοι μαζί σαν οικογένεια. Γιατί δεν μπορούμε να είμαστε εχθροί μεταξύ μας. Ο εχθρός είναι έξω και αυτούς πρέπει να κερδίσουμε».



- το σύστημα που θέλει να καθιερώσει: «Τα συστήματα δεν είναι σημαντικά, σημαντικό είναι να ξέρεις τι κάνεις με κάθε σύστημα. Μπορείς να βρεις ομάδες που παίζουν 4-4-2 και είναι διαφορετικές. Εμένα μου αρέσει ιδιαίτερα το 4-2-3-1 ή το 4-3-3. Πιο σημαντικά όμως είναι τα χαρακτηριστικά των παικτών και τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό το σύστημα. Δεν μπορούμε να παίξουμε με πέντε αμυντικούς, αλλά και πάλι το θέμα δεν είναι πόσους παίκτες θα βάλεις στην άμυνα, αλλά πώς θα το κάνεις. Πάντα όμως θα έχουμε πίεση, ένταση και κάθετο παιχνίδι».



- το τι τον έπεισε στις επαφές για να έρθει στον Παναθηναϊκό: «Το πρώτο είναι το πρότζεκτ. Η ομάδα δουλεύει καλά τα τελευταία τρία χρόνια. Δεν πήρε το πρωτάθλημα, αλλά πήρε δύο Κύπελλα. Πιστεύω πως μπορώ να οδηγήσω τον Παναθηναϊκό στο επόμενο επίπεδο. Για μένα αυτό ήταν το κίνητρο, τα 14 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Το πιο σημαντικό είναι οι παίκτες που είδα και οι φίλαθλοι που είδα. Θα επαναλάβω, αν είμαστε όλοι μαζί θα είμαστε όλο και πιο δυνατοί και πιο κοντά στους στόχους μας. Είναι σαφές πως δεν μπορούμε να γίνουμε πρωταθλητές τον Αύγουστο ή τον Δεκέμβριο, αλλά τον Μάιο. Όλο αυτό το διάστημα μέχρι τότε πρέπει να δουλέψουμε δυνατά και ενωμένοι. Αυτό υπόσχομαι στον σύλλογο, τους φιλάθλους και τους παίκτες».



- το αν θα επιμείνει στη στροφή στο ελληνικό στοιχείο και το αν θα στραφεί στην αγορά της Αμερικής που τη γνωρίζει: «Το ότι γνωρίζω διάφορες αγορές μπορεί να βοηθήσει, δεν σβήνουμε καμία πιθανότητα. Και βεβαίας δουλεύουμε πολύ δυνατά σε μια βάση Ελλήνων παικτών, γιατί όταν έχεις καλούς γηγενείς, τότε και η ομάδα γίνεται πιο δυνατή».



- τα χαρακτηριστικά που θέλει να έχουν οι παίκτες που θα έρθουν: «Πιο σημαντικό από το σύστημα είναι τι κάνεις με αυτό. Μπορείς να παίξεις ένα 4-3-3 και να είσαι αμυντικογενής ή επιθετικογενής. Για μένα το πιο σημαντικό είναι τι κάνεις, λοιπόν, με το κάθε σύστημα. Πώς θέλεις να παίξεις. Εγώ θέλω πίεση ψηλά, ένταση στην ομάδα και κάθετο ποδόσφαιρο. Οι παίκτες πρέπει να έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, να μπορούν να πιέσουν ψηλά, να έχουν δυναμική και παράλληλα να παίζουν κάθετα και να είναι γρήγοροι».



-το πώς θα πετύχει την ενότητα που θέλει: «Δεν μπορώ να μιλήσω για τους προηγούμενους προπονητές, αλλά για μένα. Όπου πηγαίνω, στη δουλειά μου, ή και στο σπίτι μου, εργάζομαι ομαδικά. Έχω δύο παιδιά. Μερικές φορές μπορεί να μη φέρονται καλά. Δεν έπαιρναν πάντα άριστα στο σχολείο, αλλά για μένα είναι τα καλύτερα παιδιά γιατί είναι τα δικά μου παιδιά. Με τους παίκτες είναι το ίδιο. Τους αγαπώ σαν οικογένειά μου. Έτσι είμαστε και για μένα είναι οι καλύτεροι. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να δουλέψω από το να είμαστε όλοι μαζί. Αν υπάρχουν κάποιες μεμονωμένες διαμάχες, θα έχουμε διαφορετικού είδους τσακωμούς. Εμείς θέλουμε μόνο μία μάχη, τα 90 λεπτά με τον αντίπαλό μας. Εκείνη την ημέρα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Δεν μπορώ να ζητήσω τίποτα από τους φιλάθλους μας. Το μήνυμα ως ομάδα πρέπει να το δώσουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο».



-τον έτερο Ουρουγουανό, Σέρχιο Μαρκαριάν, που είχε κάνει καλή δουλειά στον Παναθηναϊκό: «Γνωρίζω τον Σέρχιο, του έχω μεγάλη εκτίμηση, είχαμε μια πολύ καλή σχέση όταν ήμουν προπονητής της Ουρουγουάης και με συμβούλευε. Είμαι περήφανος που είμαι σε μια ομάδα που υπήρξε κι εκείνος. Είναι πραγματικά ιδιοφυής, μακάρι κι εγώ να μπορέσω να είμαι έτσι».



-τον Μαξίμοβιτς και πόσες μεταγραφές περιμένει να γίνουν: «Επιτρέψτε μου να μην εκφράσω άποψη για παίκτες. Μπορώ να κάνω μια εξαίρεση για αυτόν. Έχει υπογράψει μαζί μας ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής αλλά πάνω από όλα με τα χαρακτηριστικά που ψάχνουμε. Όσον αφορά στον αριθμό των μεταγραφών, θα εξαρτηθεί από το πόσοι θα αποχωρήσουν. Το να σας πω έναν αριθμό δεν είναι σωστό. Σίγουρα όμως θα έχουμε πιο ασφαλή άποψη στη συνέχεια».



-την επιτυχία Αλμέιδα και Μεντιλίμπαρ, που έχουν ανάλογη πορεία: «Όταν αναλύω αντιπάλους, αναλύω και τους προπονητές τους. Θέλω να βλέπω τι χαρακτήρα έχουν, τι αλλαγές κάνουν, τι κάνουν όταν κερδίζουν ή όταν χάνουν... Αυτούς τους δύο προπονητές τους γνωρίζω πολύ καλά και με το πέρασμα των αγώνων θα αναλύουμε και τις άλλες ομάδες».



-το αν θεωρεί πως κάποιος σχηματισμός ταιριάζει περισσότερο στον Παναθηναϊκό: «Το 4-2-3-1 και το 4-3-3 ταιριάζει καλύτερα στους παίκτες που διαθέτουμε και αυτό που αρέσει σε μένα. Ήμουν προπονητής της Εθνικής Ουρουγουάης και στις εθνικές ομάδες έχεις ελευθερία να επιλέξεις σύστημα με βάση τους παίκτες που διαθέτεις».



- την προσαρμοστικότητα που θέλει να έχει η ομάδα του : «Είναι πολύ σημαντικό για τους προπονητές να υπάρχει προσαρμοστικότητα. Οι πιο σημαντικοί πάντοτε είναι οι παίκτες. Στην Ουρουγουάη, όταν έχεις τον Σουάρες και τον Καβάνι στην καλύτερή τους στιγμή, παίζεις με δύο φορ, έστω κι αν προτιμάς να παίξεις με 4-3-3. Οι παίκτες σε καθοδηγούν και εγώ έχω αυτή την προσαρμοστικότητα. Δεν έχω πρόβλημα να τροποποιήσω το σύστημα γιατί πιο σημαντικοί είναι οι παίκτες. Τα χαρακτηριστικά της ομάδας είμαι σίγουρος πως δεν θα τα χάσουμε, σαν την ετικέτα στα ρούχα μας. Όταν μας βλέπει κάποιος να παίζουμε, ακόμη και χωρίς τη φανέλα, θα ξέρει ότι είμαστε εμείς».



- το αν θα παρομοίαζε τον Παναθηναϊκό με Πενιαρόλ ή Νασιονάλ: «Ο Παναθηναϊκός είναι ο Παναθηναϊκός. Κάθε αντίγραφο πρέπει να αποφεύγεται. Η Μόνα Λίζα είναι μία. Η αξία κάθε ομάδας είναι μοναδική. Έπαιξε σε μεγάλες ομάδες, αλλά ποτέ δεν κάνω συγκρίσεις. Σέβομαι κάθε ομάδα για την αξία και την ιστορία της».



-τους παίκτες που θα επιλεγούν για την προετοιμασία: «Έχουμε ήδη ξεκινήσει ανάλυση και προχωράμε. Η προετοιμασία θα αποτελέσει και αυτή αντικείμενο ανάλυσης και θα βγάλουμε συμπεράσματα, πέρα από τα συμπεράσματα που έχουμε βγάλει ήδη από το βίντεο. Είναι πάντα καλύτερη η άποψη όταν βλέπεις κάποιον στο γήπεδο».

