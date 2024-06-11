18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Δεύτερη απουσία προέκυψε μέσα σε λίγες ώρες για την εθνική Ολλανδίας ενόψει του Euro 2024 αφού μετά τον Φράνκι Ντε Γιονγκ, ο Ρόναλντ Κούμαν είδε και τον Τέουν Κουπμάινερς να τίθεται νοκ άουτ.

Ο μεσοεπιθετικός της Αταλάντα τραυματίστηκε στην προθέρμανση του φιλικού των «οράνιε» με την Ισλανδία και θα χάσει το επερχόμενο τουρνουά της Γερμανίας. Ο Ολλανδός διένυσε εξαιρετική σεζόν με τους «μπεργκαμάσκι» και ήταν εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών του Τζιαν Πέρο Γκασπερίνι στον δρόμο προς την κατάκτηση του Europa League και τελείωσε την σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις μετρώντας 15 γκολ και 7 ασίστ σε 51 αγώνες.

Υπενθυμίζουμε πως η Ολλανδία βρίσκεται 4ο όμιλο και θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία, την Πολωνία και την Αυστρία.

🚨🇳🇱 After Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners leaves the Dutch national team due to injury.



One more blow for Ronald Koeman. pic.twitter.com/X56zd3myh8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.