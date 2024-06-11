Λογαριασμός
Νοκ άουτ για το Euro 2024 και ο Κουπμάινερς για την Ολλανδία

Ακόμη ένα πλήγμα προέκυψε για τον Ρόναλντ Κούμαν και την εθνική Ολλανδίας αφού ο Τέουν Κουπμάινερς τέθηκε νοκ άουτ ενόψει του Euro2024

Δεύτερη απουσία προέκυψε μέσα σε λίγες ώρες για την εθνική Ολλανδίας ενόψει του Euro 2024 αφού μετά τον Φράνκι Ντε Γιονγκ, ο Ρόναλντ Κούμαν είδε και τον Τέουν Κουπμάινερς να τίθεται νοκ άουτ.

Ο μεσοεπιθετικός της Αταλάντα τραυματίστηκε στην προθέρμανση του φιλικού των «οράνιε» με την Ισλανδία και θα χάσει το επερχόμενο τουρνουά της Γερμανίας. Ο Ολλανδός διένυσε εξαιρετική σεζόν με τους «μπεργκαμάσκι» και ήταν εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών του Τζιαν Πέρο Γκασπερίνι στον δρόμο προς την κατάκτηση του Europa League και τελείωσε την σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις μετρώντας 15 γκολ και 7 ασίστ σε 51 αγώνες.

Υπενθυμίζουμε πως η Ολλανδία βρίσκεται 4ο όμιλο και θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία, την Πολωνία και την Αυστρία.

