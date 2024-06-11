Λογαριασμός
Σάουθγκεϊτ: «Εάν δεν κατακτήσουμε το Euro, πιθανότατα δεν θα συνεχίσω στην Αγγλία»

Το ερχόμενο Euro αναμένεται να κρίνει και πολλά για το μέλλον του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ στην εθνική Αγγλίας, όπως αποκάλυψε ο ίδιος στις δηλώσεις του

Η κατάκτηση του Euro στα γήπεδα της Γερμανίας είναι ο μοναδικός στόχος της εθνικής Αγγλίας, που θέλει να πάρει τη δικής της ρεβάνς από τον χαμένο τελικό στην τελευταία διοργάνωση, πανηγυρίζοντας παράλληλα και το πρώτο ευρωπαϊκό στην ιστορία της.
Η απαίτηση για την επίτευξη του στόχου, άλλωστε, αποτυπώνεται και από τις δηλώσεις του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ. Ο τεχνικός των «τριών λιονταριών» αποκάλυψε στις δηλώσεις του πως αν δεν έρθει το απαιτούμενο αποτέλεσμα, ίσως δεν συνεχίσει στον πάγκο της Αγγλίας.
«Εάν δεν νικήσουμε, πιθανότατα δεν θα είμαι εδώ. Ίσως είναι η τελευταία ευκαιρία. Νομίζω ότι περίπου οι μισοί ομοσπονδιακοί προπονητές φεύγουν μετά από ένα τουρνουά - αυτή είναι η φύση του διεθνούς ποδοσφαίρου», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:
«Είμαι εδώ σχεδόν οκτώ χρόνια τώρα και έχουμε φτάσει πολύ κοντά. Δεν μπορείς να βάζεις συνεχώς τον εαυτό σου μπροστά στο κοινό και να λες ''Λίγο ακόμα παρακαλώ'', καθώς κάποια στιγμή ο κόσμος χάνει την πίστη του. Αν θέλουμε να είμαστε μεγάλη ομάδα και εγώ θέλω να είμαι κορυφαίος προπονητής, πρέπει να αποδίδεις στις μεγάλες στιγμές», ήταν, χαρακτηριστικά, τα λόγια του Σάουθγκεϊτ.

Πηγή: skai.gr

