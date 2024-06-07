Με μια γλυκιά... γεύση φεύγει από τη Μάλτα και το Final 4 του Champions League πόλο Ανδρών ο Ολυμπιακός!





Οι «ερυθρόλευκοι» πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση, κυρίως στην άμυνα, επικρατώντας με χαρακτηριστική άνεση στον μικρό τελικό με 9-6 της πρωταθλήτριας Σερβίας, Νόβι Μπέογκραντ, κατακτώντας για πρώτη φορά στην ιστορία τους την 3η θέση στη διοργάνωση!



Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νταμπλούχους Ελλάδος ήταν ο Γιάννης Φουντούλης με τρία τέρματα, ενώ, πολύτιμες βοήθειες προσέφερε και ο Μάρκο Μπίγιατς, με τον τερματοφύλακα των Πειραιωτών να πραγματοποιεί σωρεία επεμβάσεων, κατεβάζοντας... ρολά στα «ερυθρόλευκα» γκολπόστ!



Κάπως έτσι, ο Ολυμπιακός κλείνει με μία ακόμα επιτυχία τη φετινή χρονιά, με την ομάδα του Χέρβο Κόλιανιν ωστόσο να μένει με το... αχ, για τον αποκλεισμό της στα πέναλτι από την Προ Ρέκο στα ημιτελικά, θέλοντας να φτάσει μέχρι το τέλος στη διεκδίκηση του τρεμπλ.



Το ματς:

Αρκετά ισορροπημένο ήταν το παιχνίδι στα πρώτα λεπτά, καθώς αμφότερες οι ομάδες δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν τις συνθήκες που είχαν με παίκτη παραπάνω. Από τα μέσα του οκταλέπτου και έπειτα, ο Ολυμπιακός ανέβασε «στροφές» και την αποτελεσματικότητά του στην επίθεση, και με τα τέρματα των Γεννηδουνιά (2), Δήμου και Γκίλλα μέσα σε ένα 4λεπτο, έκλεισε το πρώτο οκτάλεπτο μπροστά στο σκορ με 4-1.



Στη δεύτερη περίοδο, η Νόβι Μπέογκραντ βρήκε λύσεις μέσω των πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Μίλος Τσουκ, μειώνοντας σε 4-3 στα 7,5 αγωνιστικά λεπτά. Ο Φουντούλης με πανέμορφο σουτ από τα 6 μέτρα έκανε το 5-3, για να έρθει λίγο αργότερα ο Βάμος να στείλει εκ νέου τους «ερυθρόλευκους» στο +3 (6-3) στον παίκτη παραπάνω. Μάλιστα, στην επόμενη επίθεση, ο Φουντούλης με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 7-3 στο 12', με την άμυνα του Ολυμπιακού στο δεύτερο μισό του οκταλέπτου να δουλεύει εξαιρετικά, επιτρέποντας μόλις ένα γκολ στους Σέρβους και αυτό στο τελευταίο λεπτό, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται με την ελληνική ομάδα προηγείτο με 7-4.





Τελείως διαφορετικό το σκηνικό στο τρίτο οκτάλεπτο, εκεί όπου οι άμυνες, αλλά και οι δύο τερματοφύλακες, Μάρκο Μπίγιατς και Λαζάρ Ντομποζάλοφ είχαν τον πρώτο λόγο. Παρά το γεγονός πως τόσο ο Ολυμπιακός, όσο και η Νόβι είχαν από 4 συνθήκες με παίκτη παραπάνω, μόλις μία από αυτές εκμεταλλεύτηκαν οι δύο ομάδες, αρχικά με τους «ερυθρόλευκους» και τον Βάμος και εν συνεχεία για τους Σέρβους με τον Γιάκσιτς για το 8-5 της περιόδου.



Με «προίκα» αυτό το υπέρ της +3, αλλά και με την εκπληκτική της άμυνα, η Χέρβο Κόλιανιν ήταν φανερό πως είχε φέρει το ματς στα μέτρα της. Με τον Μπίγιατς να κατεβάζει ρολά και να «σκουπίζει» ό,τι περνάει από τα μπλοκ, ο Ολυμπιακός κατάφερε για δεύτερο οκτάλεπτο να κρατήσει τη Νόβι Μπέογκραντ στο ένα γκολ, πανηγυρίζοντας έτσι τη νίκη και την τρίτη θέση του Champions League με το τελικό 9-6.



Τα οκτάλεπτα: 4-1, 3-3, 1-1, 1-1.

