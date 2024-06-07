Έχουν περάσει αρκετές μέρες, όμως ακόμα κανείς δεν έχει ξεχάσει το Final Four του Βερολίνου, ειδικά οι οπαδοί του Παναθηναϊκού AKTOR.



Η Euroleague κάθε χρόνο φτιάχνει μία mini movie από το κορυφαίο event του ευρωπαϊκού μπάσκετ, και το ίδιο έκανε και τώρα, με 11 λεπτά από τις κορυφαίες στιγμές αυτού του σπουδαίου τριημέρου, που ολοκληρώθηκε με το «τριφύλλι» στην κορυφή!



Δείτε το βίντεο:

