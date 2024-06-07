Τα δεδομένα της υπόθεσης Σάρι (μετά και τις δηλώσεις που έκανε ο Ιταλός τεχνικός) ανέλυσε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Τάσος Νικολογιάννης.



Συζητώντας με τον Κώστα Μιαούλη, σημείωσε ότι τα λεγόμενα του Ιταλού επιβεβαίωσαν την προτεραιότητα να μείνει στην πατρίδα του, αλλά και ότι δεν έχει βρει ακόμα κάτι που να τον καλύπτει εκεί.



Αφού επανέλαβε λοιπόν την άποψη ότι ανεξαρτήτως κατάληξης ο Παναθηναϊκός έκανε καλά που πήρε το ρίσκο να περιμένει έναν τόσο σπουδαίο τεχνικό, εκτίμησε ότι ως τη Δευτέρα θα έχει κλείσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο το θέμα.



Εξάλλου, όπως τόνισε, οι «πράσινοι» έχουν προχωρήσει και μια άλλη λύση (αν δεν πει το «ναι» ο Ιταλός), που αφορά σε προπονητή με λιγότερο λαμπερό όνομα, αλλά καλό βιογραφικό, κίνητρο και εμπειρία στον πρωταθλητισμό.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.