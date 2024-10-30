Μετά και τη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης, με τον κόσμο να στέκεται στο πλευρό της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα και τον κόουτς του Ολυμπιακού να εξυμνεί τους οπαδούς, το ΣΕΦ αναμένεται να γεμίσει ασφυκτικά για τρίτο διαδοχικό ματς.



Μετά τα sold out των αναμετρήσεων με τον Παναθηναϊκό και τη «βασίλισσα», απομένουν ελάχιστα εισιτήρια και για την κόντρα της 31ης του μηνός απέναντι στην Μπαρτσελόνα.

Όπως χαρακτηριστικά ενημέρωσε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ:

Η ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ, στην αναμέτρηση με την Ρεάλ Μαδρίτης, ήταν «μαγική»! Μπροστά μας, όμως, έχουμε ένα ακόμη πολύ σημαντικό παιχνίδι με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα (31/10, 21.15) και είμαστε σίγουροι πως και σε αυτό θα δώσετε τον καλύτερό σας εαυτό!Τα εισιτήρια που έχουν μείνει προς διάθεση είναι ελάχιστα και βρισκόμαστε μια ανάσα πριν από ένα ακόμη SOLD OUT! Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την αδιάκοπη στήριξή σας!

