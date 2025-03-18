Ολυμπιακός: Όλα δείχνουν παραμονή Γκαρθία

Ο Ολυμπιακός έχει πολύ λιγότερες εκκρεμότητες σε σχέση με πέρσι αναφορικά με το ρόστερ για τη νέα σεζόν, όπως σημείωσε χθες στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Κώστας Νικολακόπουλος. Μια από αυτές έχει να κάνει με τον Ντάνι Γκαρθία, το συμβόλαιο του οποίου λήγει. Όλα δείχνουν, ωστόσο, πως ο Ισπανός θα παραμείνει.



Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει ήδη ανάψει πράσινο για την ανανέωση του συμβολαίου του, αφού παρότι τον Μάιο κλείνει τα 35, έχει αποδειχτεί μια πολύτιμη μονάδα και με σταθερή απόδοση τη φετινή περίοδο μετρώντας 29 συμμετοχές και 2 ασίστ.

Από εκεί και πέρα, το πιθανότερο είναι να ενεργοποιηθεί η οψιόν ανανέωσης στο συμβόλαιο του Ζουλιάν Μπιανκόν, ο οποίος υπολογίζεται ως μια πολύτιμη λύση και έχει φέτος 20 εμφανίσεις, με 2 γκολ και 1 ασίστ.

Σε ό,τι αφορά στους δανεικούς, με τα υπάρχοντα δεδομένα μοιάζει αδύνατη η παραμονή του Στάμενιτς που δεν δείχνει να υπολογίζεται από τον Μεντιλίμπαρ, ενώ για τους Κάρμο και Πάλμα, αποφάσεις θα ληφθούν στο τέλος της σεζόν. Με δανεισμό παίζει στους «ερυθρόλευκους» και ο Όρτα, ωστόσο στη δική του περίπτωση υπάρχει υποχρεωτική αγορά από την Μπράγκα.



Εξάλλου, σήμερα επιστρέφουν οι παίκτες στις προπονήσεις μετά το ρεπό, το οποίο δεν ίσχυσε για Κωστούλα και Ελ Κααμπί, που πήγαν και χθες στου Ρέντη συνεχίζοντας τα προγράμματά τους. Από το πρόγραμμα θα λείψουν τις επόμενες μέρες εννιά διεθνείς, οι Τζολάκης, Ρέτσος, Κάρμο, Πιρόλα, Μπρούνο, Στάμενιτς, Μουζακίτη, Πάλμα και Γιάρεμτσουκ, ενώ σε αυτούς προστίθενται και οι Παπακανέλλος και Μπότης που έχουν υποχρεώσεις με τις Ελπίδες. Γι’ αυτό και από σήμερα μέχρι να αρχίσουν οι επιστροφές, στις προπονήσεις θα συμμετέχουν και κάποια παιδιά από την Κ19.

