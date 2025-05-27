Ο Τζιμπρίλ Σισέ στη Ρεάλ Μαδρίτης; Θα… μπορούσε, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα ανέφερε ο Γάλλος άλλοτε επιθετικός του Παναθηναϊκού!

Σε συνέντευξη που παραχώρησε, λοιπόν, ο Σισέ, στην «Equipe» «θυμήθηκε» ένα περιστατικό που είχε συμβεί με εκείνον και τον Ζινεντίν Ζιντάν και αποκάλυψε ότι τον ήθελε για συμπαίκτη στους «μερένχες»…

«Μετά την πρώτη μου μεγάλη σεζόν με την Οσέρ (22 γκολ και πρώτος σκόρερ στη Ligue 1) το 2002, πήγα στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Δεν είχα συναντήσει ποτέ τον Ζιντάν πριν. Έφτασε αργά για προπόνηση, αλλά την πρώτη του ημέρα στην Ιαπωνία, χτύπησε την πόρτα του υπνοδωματίου μου. Τι σοκ! Ήρθε να με καλωσορίσει αλλά και να μου δώσει ένα μήνυμα», δήλωσε ο παλαίμαχος άσος στη γαλλική εφημερίδα.

Και συμπλήρωσε: «Μου είπε ότι η Ρεάλ με ήθελε και ότι θα ήθελε κι αυτός να έρθω. Αλλά του έδωσα να καταλάβει ότι είχα ήδη δώσει τον λόγο μου αλλού. Κανείς δεν το ήξερε, αλλά ουσιαστικά είχα υπογράψει στην Λίβερπουλ. Ο Ζεράρ Ουγέ είχε συμφωνήσει πολύ νωρίς με τον Γκι Ρου. Είχαμε ειδωθεί αρκετές φορές στο Παρίσι και είχα σχεδόν βρει το σπίτι μου έναν χρόνο πριν πάω εκεί»!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.