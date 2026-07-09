Ολυμπιακός: Ο Ντόρσεϊ αναδείχθηκε ο πιο βελτιωμένος παίκτης στη Stoiximan GBL

Ατομική διάκριση για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που αναδείχθηκε ο πιο βελτιωμένος παίκτης της Stoiximan GBL για τη σεζόν 2025-26. Ο γκαρντ του Ολυμπιακού που στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας με τους «ερυθρόλευκους» θυμίζουμε πως ήταν μέλος και της καλύτερης πεντάδας του πρωταθλήματος.



«Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ εκτός από μέλος της Καλύτερης Πεντάδας αναδείχθηκε, επίσης, Πιο Βελτιωμένος Παίκτης της Stoiximan GBL, διάκριση που την περασμένη σεζόν είχε αποδοθεί στον Νεοκλή Αβδάλα.

Ο 30χρονος γκαρντ του Πρωταθλητή Ελλάδας και Ευρώπης Ολυμπιακού επικράτησε στις προτιμήσεις του φίλαθλου κοινού με 22,29% (451 ψήφους). Δεύτερος στην ψηφοφορία των φιλάθλων ήταν με 6,09% (123) ο Νίκος Περσίδης του ΠΑΟΚ.



Ο Ντόρσεϊ ήταν πρώτος στην ψηφοφορία των εκπροσώπων των Μ.Μ.Ε. με 19,51% (8 ψήφοι) μαζί με τους Δημήτρη Μωραΐτη του Ηρακλή και Νάσο Μπαζίνα του Προμηθέα Πάτρας Βίκος Cola, που συγκέντρωσαν τους ίδιους ψήφους (από 8).



Δεύτεροι ήταν οι Βασίλης Χαραλαμπόπουλος της ΑΕΚ, Αλβάρο Καρντένας του Περιστερίου Betsson με 7,32% (3).



Στην ψηφοφορία των προπονητών και των αρχηγών των ομάδων της Stoiximan GBL, ο 30χρονος διεθνής γκαρντ των «ερυθρόλευκων» ήταν δεύτερος με 9,09% (2) μαζί με τους Βασίλη Χαραλαμπόπουλο της ΑΕΚ, Μπριν Ταϊρί, Γιώργο Φίλλιο του ΠΑΟΚ.



Πρώτοι στις προτιμήσεις των προπονητών και των αρχηγών ήταν οι Περσίδης του ΠΑΟΚ, Καρντένας του Περιστερίου Betsson με 13,64% (3).



''Ευχαριστώ όλους όσους με ψήφισαν», δήλωσε ο Ντόρσεϊ για την διάκριση του και τόνισε: «Πάντα πίστευα ότι η σκληρή δουλειά αποδίδει, και θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά κάθε μέρα για να γίνομαι καλύτερος. Είμαι ευγνώμων που την τελευταία σεζόν είχα την ευκαιρία να δείξω τι μπορώ να κάνω και ποιος είμαι ως παίκτης. Αυτή η αναγνώριση σημαίνει πολλά για μένα''», αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ.

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