Ραντεβού με την ατυχία είχε ο Κίναν Έβανς κατά τη διάρκεια των φιλικών αγώνων του Ολυμπιακού στη Λευκωσία της Κύπρου.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός γκαρντ, που πριν από λίγες ημέρες επέστρεψε στην αγωνιστική δράση και πάτησε παρκέ μετά από σχεδόν 500 ημέρες λόγω της ρήξης χιαστού που είχε υποστεί ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στα τέλη Μαΐου του 2024, τραυματίστηκε στο τελευταίο φιλικό των «ερυθρόλευκων».

Συγκεκριμένα, ο 29χρονος άσος υπέστη οστεοχόνδρινη βλάβη στην δεξιά επιγονατίδα κατά τη διάρκεια του αγώνα κόντρα στη Μονακό το βράδυ της Κυριακής (14/09), στο ίδιο γόνατο που είχε τον σοβαρό τραυματισμό πριν από σχεδόν 1,5 χρόνο.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ο Έβανς θα μείνει στα «πιτς» για τις επόμενες 15 με 20 ημέρες, χάνοντας τόσο το Stoiximan Super Cup όσο και τις πρώτες τρεις αγωνιστικές της Ευρωλίγκας.

Όπως ενημέρωσαν οι Πειραιώτες, ο έμπειρος γκαρντ δεν θα ακολουθήσει αύριο (18/09) την αποστολή των «ερυθρόλευκων» για την Κρήτη και τα φιλικά προετοιμασίας με Αρμάνι Μιλάνο και (Ερυθρό Αστέρα ή Φενέρ).

Αντίθετα, θα ταξιδέψουν οι διεθνείς Κώστας Παπανικολάου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, που ενσωματώνονται στην αποστολή του Ολυμπιακού λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική ομάδα στο Ευρωμπάσκετ 2025.

